ЕС внес КСИР в список террористических организаций
ЕС внес КСИР в список террористических организаций
Евросоюз внес КСИР в список террористических организаций, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:56:00+03:00
евросоюз
в мире
иран
кайя каллас
корпус стражей исламской революции
иран
2026
евросоюз, в мире, иран, кайя каллас, корпус стражей исламской революции
ЕС внес КСИР в список террористических организаций
