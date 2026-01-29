Рейтинг@Mail.ru
ЕС внес КСИР в список террористических организаций - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 29.01.2026 (обновлено: 20:53 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/es-2071054303.html
ЕС внес КСИР в список террористических организаций
ЕС внес КСИР в список террористических организаций - РИА Новости, 29.01.2026
ЕС внес КСИР в список террористических организаций
Евросоюз внес КСИР в список террористических организаций, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:56:00+03:00
2026-01-29T20:53:00+03:00
евросоюз
в мире
иран
кайя каллас
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
https://ria.ru/20260119/iran-2068853109.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, в мире, иран, кайя каллас, корпус стражей исламской революции
Евросоюз, В мире, Иран, Кайя Каллас, Корпус стражей исламской революции
ЕС внес КСИР в список террористических организаций

ЕС внес иранский КСИР в список террористических организаций

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Евросоюз внес КСИР в список террористических организаций, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.
«

"Министры иностранных дел ЕС только что сделали решающий шаг по объявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана террористической организацией", — написала она в сети X.

Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что объединение совершило большую стратегическую ошибку. По его мнению, Европа занимается раздуванием огня кризиса.
В иранское внешнеполитическое ведомство также вызвали посла Германии Акселя Диттмана после высказываний канцлера Фридриха Мерца о КСИР. Накануне он на совместной пресс-конференции с премьером Румынии Илие Боложаном выразил сожаление, что в ЕС есть государства, которые не готовы рассматривать Корпус стражей исламской революции как террористическую организацию, и указал на желание Берлина оказать максимальное давление на Тегеран.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
КСИР провел операции по задержанию лидеров протестов в Иране
19 января, 17:38
 
ЕвросоюзВ миреИранКайя КалласКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала