ЕС расширил персональные санкции против Ирана - РИА Новости, 29.01.2026
16:39 29.01.2026 (обновлено: 16:52 29.01.2026)
ЕС расширил персональные санкции против Ирана
ЕС расширил персональные санкции против Ирана - РИА Новости, 29.01.2026
ЕС расширил персональные санкции против Ирана
в мире
иран
евросоюз
корпус стражей исламской революции
иран
в мире, иран, евросоюз, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Евросоюз, Корпус стражей исламской революции
ЕС расширил персональные санкции против Ирана

ЕС ввел санкции против 15 иранских лиц и 6 организаций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз ввёл санкции против 15 иранских должностных лиц в сфере безопасности и правосудия, а также против шесть юрлиц, следует из обновлённого списка санкций против Ирана на сайте Официального журнала ЕС.
Обновлённый документ показывает, что в список добавлены 21 новое физическое лицо и организации, играющие важную роль в полиции и судебной системе страны, а также в Корпусе стражей исламской революции.
Всего речь идёт о 15 физических лицах и шести юридических лицах.
Ведущий, журналист Павел Зарубин во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ЕС внес телеведущего Павла Зарубина в санкционный список
Вчера, 16:11
 
В миреИранЕвросоюзКорпус стражей исламской революции
 
 
