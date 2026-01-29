https://ria.ru/20260129/es-2071036365.html
ЕС расширил персональные санкции против Ирана
ЕС расширил персональные санкции против Ирана - РИА Новости, 29.01.2026
ЕС расширил персональные санкции против Ирана
Евросоюз ввёл санкции против 15 иранских должностных лиц в сфере безопасности и правосудия, а также против шесть юрлиц, следует из обновлённого списка санкций... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:39:00+03:00
2026-01-29T16:39:00+03:00
2026-01-29T16:52:00+03:00
в мире
иран
евросоюз
корпус стражей исламской революции
иран
ЕС расширил персональные санкции против Ирана
ЕС ввел санкции против 15 иранских лиц и 6 организаций