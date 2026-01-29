Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Франции рассказал, кого затронут новые санкции ЕС против Ирана - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 29.01.2026 (обновлено: 11:04 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/es-2070929420.html
Глава МИД Франции рассказал, кого затронут новые санкции ЕС против Ирана
Глава МИД Франции рассказал, кого затронут новые санкции ЕС против Ирана - РИА Новости, 29.01.2026
Глава МИД Франции рассказал, кого затронут новые санкции ЕС против Ирана
Новые санкции Евросоюза против Ирана, связанные с недавними протестами, затронут членов иранского правительства, Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:03:00+03:00
2026-01-29T11:04:00+03:00
в мире
иран
париж
сша
жан-ноэль барро
корпус стражей исламской революции
евросоюз
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002896376_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_910bd8f921dc8a3e5c724807b9dc3e79.jpg
https://ria.ru/20260129/kallas-2070920318.html
https://ria.ru/20260129/tramp-2070850943.html
иран
париж
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002896376_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e37d137bf26fb4ebb74d5171c7798b9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, париж, сша, жан-ноэль барро, корпус стражей исламской революции, евросоюз, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, Париж, США, Жан-Ноэль Барро, Корпус стражей исламской революции, Евросоюз, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Глава МИД Франции рассказал, кого затронут новые санкции ЕС против Ирана

Барро: новые санкции ЕС против Ирана затронут членов правительства и КСИР

© AP Photo / Aurelien MorissardМинистр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против Ирана, связанные с недавними протестами, затронут членов иранского правительства, Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ряд других высокопоставленных лиц, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
"Сегодня мы примем европейские санкции против ответственных за эти репрессии. (Под них попадут - ред.) члены правительства, прокуроры, главы полицейских подразделений, члены Корпуса стражей исламской революции, лица, ответственные за блокаду интернета. Активы более 20 физических и юридических будут заморожены, и им будем запрещен доступ на европейскую территорию", - сказал Барро по прибытии на заседание глав МИД стран ЕС.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Каллас ждет внесения КСИР в список террористических организаций
10:23
Французский министр добавил, что Париж поддержит включение КСИР в список террористических организаций.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
08:00
 
В миреИранПарижСШАЖан-Ноэль БарроКорпус стражей исламской революцииЕвросоюзСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала