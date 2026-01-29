Глава МИД Франции рассказал, кого затронут новые санкции ЕС против Ирана

БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против Ирана, связанные с недавними протестами, затронут членов иранского правительства, Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ряд других высокопоставленных лиц, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
"Сегодня мы примем европейские санкции против ответственных за эти репрессии. (Под них попадут - ред.) члены правительства, прокуроры, главы полицейских подразделений, члены Корпуса стражей исламской революции, лица, ответственные за блокаду интернета. Активы более 20 физических и юридических будут заморожены, и им будем запрещен доступ на европейскую территорию", - сказал Барро по прибытии на заседание глав МИД стран ЕС.
Французский министр добавил, что Париж поддержит включение КСИР в список террористических организаций.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.