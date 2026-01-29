Глава МИД Франции рассказал, кого затронут новые санкции ЕС против Ирана

БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против Ирана, связанные с недавними протестами, затронут членов иранского правительства, Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ряд других высокопоставленных лиц, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.