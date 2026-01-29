Рейтинг@Mail.ru
"Нужно сделать это быстро". В ЕС назвали точную дату начала войны с Россией
08:00 29.01.2026
"Нужно сделать это быстро". В ЕС назвали точную дату начала войны с Россией
Подготовка Европы к войне ускоряется — Брюссель хочет пополнить оборонный бюджет еще на 650 миллиардов евро, а в ФРГ представили план на первые дни боевых... РИА Новости, 29.01.2026
в мире, россия, германия, сша, федор лукьянов, урсула фон дер ляйен, марк рютте, еврокомиссия, нато, евросоюз
В мире, Россия, Германия, США, Федор Лукьянов, Урсула фон дер Ляйен, Марк Рютте, Еврокомиссия, НАТО, Евросоюз
Лукьянов: ЕС боится назвать США главной угрозой, поэтому говорит о России

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВоеннослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Подготовка Европы к войне ускоряется — Брюссель хочет пополнить оборонный бюджет еще на 650 миллиардов евро, а в ФРГ представили план на первые дни боевых действий. И что примечательно: во всех документах называют одну и ту же дату начала конфликта.

Восточный фронт

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предприняла шаги по смягчению долговых правил ЕС, чтобы профинансировать дополнительные военные расходы, пишет британская газета The Telegraph. Речь идет о 650 миллиардах евро.
© REUTERS / Denis BalibouseГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе
Дедлайн — 2030-й. Это дата начала войны с Россией. Что, по сути, подтвердил и генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Европарламенте.
"Мы согласились инвестировать ежегодно по пять процентов ВВП в оборону к 2035-му. <...> Пять процентов, конечно, много, и наращивание нашей промышленной базы — это непросто. Но вот мое простое сообщение: нужно это сделать быстрее", — сказал он.
Газета Financial Times указала также на то, что США, Великобритания и Франция усилили подготовку к войне с Россией в Арктике. "В марте около 25 тысяч военнослужащих со всей НАТО, в том числе четыре тысячи из США, примут участие в учениях Cold Response на севере Норвегии, направленных на отработку боевых действий в воздухе, на море и на суше в суровых зимних условиях", — отмечает издание.
© REUTERS / Yves HermanГенсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Yves Herman
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента
Норвегия предоставит свое воздушное пространство американским самолетам-разведчикам для наблюдения за российской военной инфраструктурой. Министр обороны Торе Сандвик, уточняет газета, считает Кольский полуостров ключевой зоной противостояния.
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Чувствует слабость". США сделали Европе роковое предложение
27 января, 08:00

Марш смерти

Пару недель назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмущался: Европа не просто помогает Киеву в конфликте с Москвой, но и сама собирается в это втянуться. По его словам, заседания лидеров ЕС "превратились в военные советы", на которых обсуждают только одно — "как победить Россию".
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Литва выделила на строительство полигона возле города Капчяместис сто миллионов евро. И предложила присоединиться к проекту Польше — вместе "укрепить безопасность Сувалкского коридора". Все к тому же 2030-му.
Некоторые европейские военные призывают политиков не заблуждаться и остудить пыл. Так, глава командования обеспечения бундесвера ФРГ генерал-лейтенант Геральд Функе предупредил: Германия в первые же дни конфликта столкнется с небывалым наплывом раненых.
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты бундесвера
"И в Афганистане, к сожалению, у меня было немало, но теперь я должен планировать размещение тысяч раненых в день. Чем глубже вникаешь, тем труднее это себе представить", — признался он.
Но план уже готов. Сразу после начала боевых действий в морские порты ФРГ прибудут многочисленные войска из стран НАТО. Оттуда их нужно перебросить на восток по автомобильным и железным дорогам, пояснил генерал.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Как было — не будет. Трамп сделал Путину интересное предложение
21 января, 08:00

Другой мир

О войне с Россией твердят члены правительств и представители правящих партий. Оппозиция их за это нещадно критикует. Так, осенью французские левые вступили в перепалку с главой Генштаба Фабьеном Мандоном, который призвал мэров городов морально готовить молодежь к гибели на фронте.
© AP Photo / Christophe Petit Tesson, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции "Бархан" в Мали
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции Бархан в Мали - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Christophe Petit Tesson, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции "Бархан" в Мали
Как поясняет замдиректора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Сусло, нынешним руководителям стран ЕС выгодна конфронтация с Россией. Благодаря этому они сохраняют власть.
"В условиях провала по всем направлениям прекращение конфликта на Украине станет губительным для них, потому что население предъявит претензии. Спросят о падении уровня жизни, ухудшении геополитической ситуации и тому подобном. В надежде избежать такого сценария политики нагнетают антироссийскую истерию. Правда, мы уже видим, что и это не работает. Оппозиция все популярнее", — говорит он.
Что касается сотен миллиардов евро на оборону, то эти деньги прежде всего пойдут на поддержку Киева и компенсацию сокращения американской помощи, добавляет эксперт. Нападать на Россию в ЕС все же не решатся.
© Фото : U.S. Army / Elena BaladelliТанки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва
Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : U.S. Army / Elena Baladelli
Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов тоже полагает, что в ЕС не собираются воевать с Москвой, а "российскую угрозу" используют лишь как оправдание милитаризации.
"Долгое время европейцы считали, что их защитят США. Теперь об этом можно забыть. Американцы не понимают, зачем им союзники, которые не хотят поддерживать их инициативы", — указывает он.
Но нарастить вооруженные силы не так просто. К тому же в этом вопросе нет полного единства. Вот Брюссель и добивается консолидации.
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВоеннослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
"Евробюрократы боятся объявлять главной угрозой США. Россия и Китай — другое дело. Даже отправку военных в Гренландию пытаются упаковать в эту историю", — подчеркивает Лукьянов.
И заключает: пока сложно сказать, удастся ли европейцам укрепить безопасность без опоры на американцев. Но некоторые страны справятся. Антироссийская пропаганда и общая нестабильность в мире помогут им в этом.
 
