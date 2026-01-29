"Нужно сделать это быстро". В ЕС назвали точную дату начала войны с Россией

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Подготовка Европы к войне ускоряется — Брюссель хочет пополнить оборонный бюджет еще на 650 миллиардов евро, а в ФРГ представили план на первые дни боевых действий. И что примечательно: во всех документах называют одну и ту же дату начала конфликта.

Восточный фронт

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предприняла шаги по смягчению долговых правил ЕС, чтобы профинансировать дополнительные военные расходы, пишет британская газета The Telegraph. Речь идет о 650 миллиардах евро.

© REUTERS / Denis Balibouse Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе © REUTERS / Denis Balibouse Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе

Дедлайн — 2030-й. Это дата начала войны с Россией. Что, по сути, подтвердил и генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Европарламенте.

"Мы согласились инвестировать ежегодно по пять процентов ВВП в оборону к 2035-му. <...> Пять процентов, конечно, много, и наращивание нашей промышленной базы — это непросто. Но вот мое простое сообщение: нужно это сделать быстрее", — сказал он.

Газета Financial Times указала также на то, что США, Великобритания и Франция усилили подготовку к войне с Россией в Арктике. "В марте около 25 тысяч военнослужащих со всей НАТО, в том числе четыре тысячи из США, примут участие в учениях Cold Response на севере Норвегии, направленных на отработку боевых действий в воздухе, на море и на суше в суровых зимних условиях", — отмечает издание.

© REUTERS / Yves Herman Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента © REUTERS / Yves Herman Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента

Норвегия предоставит свое воздушное пространство американским самолетам-разведчикам для наблюдения за российской военной инфраструктурой. Министр обороны Торе Сандвик, уточняет газета, считает Кольский полуостров ключевой зоной противостояния.

Марш смерти

Пару недель назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмущался: Европа не просто помогает Киеву в конфликте с Москвой, но и сама собирается в это втянуться. По его словам, заседания лидеров ЕС "превратились в военные советы", на которых обсуждают только одно — "как победить Россию".

© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Фото : страница Виктора Орбана в соцсети Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Литва выделила на строительство полигона возле города Капчяместис сто миллионов евро. И предложила присоединиться к проекту Польше — вместе "укрепить безопасность Сувалкского коридора". Все к тому же 2030-му.

Некоторые европейские военные призывают политиков не заблуждаться и остудить пыл. Так, глава командования обеспечения бундесвера ФРГ генерал-лейтенант Геральд Функе предупредил: Германия в первые же дни конфликта столкнется с небывалым наплывом раненых.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Солдаты бундесвера © AP Photo / Mindaugas Kulbis Солдаты бундесвера

"И в Афганистане, к сожалению, у меня было немало, но теперь я должен планировать размещение тысяч раненых в день. Чем глубже вникаешь, тем труднее это себе представить", — признался он.

Но план уже готов. Сразу после начала боевых действий в морские порты ФРГ прибудут многочисленные войска из стран НАТО. Оттуда их нужно перебросить на восток по автомобильным и железным дорогам, пояснил генерал.

Другой мир

О войне с Россией твердят члены правительств и представители правящих партий. Оппозиция их за это нещадно критикует. Так, осенью французские левые вступили в перепалку с главой Генштаба Фабьеном Мандоном, который призвал мэров городов морально готовить молодежь к гибели на фронте.

© AP Photo / Christophe Petit Tesson, Pool Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции "Бархан" в Мали © AP Photo / Christophe Petit Tesson, Pool Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции "Бархан" в Мали

Как поясняет замдиректора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Сусло, нынешним руководителям стран ЕС выгодна конфронтация с Россией. Благодаря этому они сохраняют власть.

"В условиях провала по всем направлениям прекращение конфликта на Украине станет губительным для них, потому что население предъявит претензии. Спросят о падении уровня жизни, ухудшении геополитической ситуации и тому подобном. В надежде избежать такого сценария политики нагнетают антироссийскую истерию. Правда, мы уже видим, что и это не работает. Оппозиция все популярнее", — говорит он.

Что касается сотен миллиардов евро на оборону, то эти деньги прежде всего пойдут на поддержку Киева и компенсацию сокращения американской помощи, добавляет эксперт. Нападать на Россию в ЕС все же не решатся.

© Фото : U.S. Army / Elena Baladelli Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва © Фото : U.S. Army / Elena Baladelli Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов тоже полагает, что в ЕС не собираются воевать с Москвой, а "российскую угрозу" используют лишь как оправдание милитаризации.

"Долгое время европейцы считали, что их защитят США. Теперь об этом можно забыть. Американцы не понимают, зачем им союзники, которые не хотят поддерживать их инициативы", — указывает он.

Но нарастить вооруженные силы не так просто. К тому же в этом вопросе нет полного единства. Вот Брюссель и добивается консолидации.

"Евробюрократы боятся объявлять главной угрозой США. Россия и Китай — другое дело. Даже отправку военных в Гренландию пытаются упаковать в эту историю", — подчеркивает Лукьянов.