14:01 29.01.2026
На Урале сотрудника РЖД арестовали по делу о получении взятки
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал руководителя отдела сохранности вагонного парка управления вагонного хозяйства Центральной дирекции... РИА Новости, 29.01.2026
На Урале сотрудника РЖД арестовали по делу о получении взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал руководителя отдела сохранности вагонного парка управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры ОАО РЖД Алексея Кадушкина по делу о взятках на ремонте вагонов, еще четверо фигурантов отправлены под домашний арест, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении руководителя отдела сохранности вагонного парка управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры ОАО РЖД Алексея Кадушкина… Суд избрал Кадушкину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 марта", – говорится в сообщении.
Вменяют ему статью о получении взятки в особо крупном размере.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Сотрудников РЖД обвинили в получении взяток при ремонте вагонов
28 января, 16:00
"Отметим, что на днях еще четверо обвиняемых по этому же уголовному делу были отправлены судом под домашний арест", – подчеркнули в инстанции.
Дело было возбуждено против должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры РЖД о систематическом получении взяток от вагоноремонтных предприятий, как полагает следствие, к схеме причастны более 50 человек, выявлены взятки на 19 миллионов рублей, сообщали в среду РИА Новости в СК РФ. Проведены обыски и иные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске и в местах нахождения ремонтных предприятий во всех федеральных округах страны, ряд участников преступной группы задержан.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Экс-начальника подразделения РЖД обвинили в крупной взятке
30 октября 2025, 12:14
 
