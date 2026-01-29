Кишинев может повлиять на выборы в Гагаузии, заявил Додон

"Обратил внимание на то, что в прошлом году власть внесла изменения в избирательное законодательство всего за несколько недель до начала избирательной кампании, что было подвергнуто критике со стороны европейских структур. Эти нововведения повлияли на результаты выборов и позволили ПДС сохранить парламентское большинство", - написал Додон в своем Telegram-канале.