Кишинев может повлиять на выборы в Гагаузии, заявил Додон

КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) может оказать влияние на выборы в парламент Гагаузской автономии, внеся в последний момент вопреки закону изменения в избирательный кодекс, заявил экс-президент, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
Политик принимает участие в зимней сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге с 26 по 30 января. Молдавия на этот раз возглавляет комитет министров Совета Европы. В четверг Додон встретился с председателем Венецианской комиссии с Мартой Картабией, обсудив основные риски, связанные с реформой юстиции и соблюдением демократических стандартов в Молдавии.
Тарлев рассказал, как в Молдавии пытаются ликвидировать Гагаузию
28 января, 13:48
"Обратил внимание на то, что в прошлом году власть внесла изменения в избирательное законодательство всего за несколько недель до начала избирательной кампании, что было подвергнуто критике со стороны европейских структур. Эти нововведения повлияли на результаты выборов и позволили ПДС сохранить парламентское большинство", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, подобное может произойти на выборах и в парламент Гагаузской автономии в составе Молдавии. "В настоящее время существует риск внесения аналогичных изменений в избирательное законодательство накануне выборов в АТО Гагаузия, что вызывает серьезные вопросы относительно справедливости избирательного процесса", - подчеркнул политик.
ЦИК Гагаузии 21 января сообщил, что проведение запланированных на март выборов депутатов в гагаузский парламент было заблокировано из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.
В Гагаузии политики и общественные деятели неоднократно заявляли о давлении на регион со стороны центральных властей Молдавии. Руководство автономии утверждает, что уголовные дела против местных политиков и споры вокруг статуса главы автономии являются попыткой ограничить политическую самостоятельность региона. В конце декабря суд Комрата заочно приговорил председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова к 12 годам тюрьмы по обвинению в финансовых нарушениях.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями РФ, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии. Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года вынес обвинительный приговор Гуцул, назначив ей семь лет лишения свободы с немедленным исполнением по делу о финансировании запрещённой в Молдавии партии "Шор".