Псковский депутат лишился мандата из-за счета в иностранном банке - РИА Новости, 29.01.2026
15:50 29.01.2026
Псковский депутат лишился мандата из-за счета в иностранном банке
Депутаты Псковского областного собрания депутатов проголосовали за досрочное прекращение полномочий парламентария Олега Брячака из фракции "Справедливая Россия"
Псковский депутат лишился мандата из-за счета в иностранном банке

В Пскове депутат Брячак досрочно лишился мандата из-за счета в иностранном банке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Депутаты Псковского областного собрания депутатов проголосовали за досрочное прекращение полномочий парламентария Олега Брячака из фракции "Справедливая Россия" после того, как у него обнаружился иностранный банковский счет, сообщила пресс-служба регионального парламента.
Как отмечают в псковском собрании депутатов, в ходе проверки сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера у Брячака был выявлен счет в иностранном банке, что является "существенным нарушением" и влечёт досрочное прекращение депутатских полномочий. Соответствующее представление направил в парламент прокурор региона.
"Голосование за удовлетворение представления прокурора было тайным. Требование о лишении Олега Брячака депутатских полномочий поддержали 20 парламентариев, против проголосовали три", – говорится в сообщении.
Уточняется, что освободившийся мандат будет передан кандидату от регионального отделения "Справедливой России", следующему после Брячака по партийному списку кандидатов на выборах депутатов Псковского областного собрания депутатов VII созыва по единому избирательному округу.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
