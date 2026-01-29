Ликвидированные в Дагестане боевики присягнули главарю ИГ*

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Ликвидированные при попытке организации теракта в Дагестане боевики присягнули главарю "Исламского государства"*, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.

На видео, среди прочих кадров, есть снятые боевиками на телефон записи, где они присягают Абу Хафсу аль-Хашеми аль-Кураши, который, как сообщали представители террористической организации, является халифом ИГ* с августа 2023 года.