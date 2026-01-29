Рейтинг@Mail.ru
11:57 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/dagestan-2070946969.html
Ликвидированные в Дагестане боевики присягнули главарю ИГ*
В Дагестане ликвидировали боевиков, готовивших теракты. Видео ФСБ России
Два боевика ликвидированы в Дагестане, они планировали теракты на железнодорожной станции и объекте религиозного культа, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
Ликвидированные в Дагестане боевики присягнули главарю ИГ*

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Ликвидированные при попытке организации теракта в Дагестане боевики присягнули главарю "Исламского государства"*, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
На видео, среди прочих кадров, есть снятые боевиками на телефон записи, где они присягают Абу Хафсу аль-Хашеми аль-Кураши, который, как сообщали представители террористической организации, является халифом ИГ* с августа 2023 года.
ФСБ в четверг сообщила о ликвидации двух боевиков в Дагестане, которые планировали теракты на железнодорожной станции и объекте религиозного культа. Они через Telegram вступили с вербовщиком террористической организации, дали присягу и сообщили, что готовы совершить теракт. По заданию куратора они подобрали объекты, провели разведку и изготовили самодельное взрывное устройство. Фигурантов пытались задержать у станции "Уллубиево", они оказали вооружённое сопротивление и были уничтожены.
* Запрещенная в РФ террористическая группировка.
14 января, 13:38
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025-2026 годах
14 января, 13:38
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
