ФСБ показала видео с ликвидированными боевиками в Дагестане - РИА Новости, 29.01.2026
11:04 29.01.2026
ФСБ показала видео с ликвидированными боевиками в Дагестане
2026
В Дагестане ликвидировали боевиков, готовивших теракты. Видео ФСБ России
Два боевика ликвидированы в Дагестане, они планировали теракты на железнодорожной станции и объекте религиозного культа, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
ФСБ показала видео с ликвидированными боевиками в Дагестане

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. ЦОС ФСБ опубликовало видео с ликвидированными боевиками, которые собирались устроить теракт в Дагестане,
Ранее силовики сообщили, что в Дагестане ликвидированы два боевика, планировавшие теракты на железнодорожной станции и объекте религиозного культа.
На кадрах ФСБ видны тела ликвидированных террористов, оружие, которым они оказывали сопротивление сотрудникам, а также повреждённая машина боевиков.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025-2026 годах
14 января, 13:38
 
Происшествия
 
 
