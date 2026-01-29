https://ria.ru/20260129/dagestan-2070929827.html
ФСБ показала видео с ликвидированными боевиками в Дагестане
ФСБ показала видео с ликвидированными боевиками в Дагестане - РИА Новости, 29.01.2026
ФСБ показала видео с ликвидированными боевиками в Дагестане
ЦОС ФСБ опубликовало видео с ликвидированными боевиками, которые собирались устроить теракт в Дагестане, РИА Новости, 29.01.2026
В Дагестане ликвидировали боевиков, готовивших теракты. Видео ФСБ России
Два боевика ликвидированы в Дагестане, они планировали теракты на железнодорожной станции и объекте религиозного культа, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
ФСБ показала видео с ликвидированными боевиками в Дагестане
ФСБ показала видео с боевиками, планировавшими теракт в Дагестане