В Дагестане ликвидировали двух боевиков, готовивших теракты

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Два боевика ликвидированы в Дагестане, они планировали теракты на железнодорожной станции и объекте религиозного культа, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с СК России и МВД России пресечена попытка совершения диверсионно-террористических актов, планировавшихся при координации представителей запрещенной в РФ международной террористической организации, в отношении объекта религиозного культа, а также на участке железнодорожного перегона "Махачкала - Дербент" Махачкалинского территориального управления Северо-Кавказской железной дороги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе задержания при попытке совершения теракта вблизи ж/д станции "Уллубиево" Карабудахкентского района фигуранты оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц нет.
"На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено взрывотехниками ФСБ России. По местам проживания указанных лиц изъята экстремистская литература и символика МТО, подтверждающие их преступные намерения", - добавили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), добавили в СК РФ.
