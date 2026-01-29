Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане ликвидировали двух боевиков, готовивших теракты - РИА Новости, 29.01.2026
09:51 29.01.2026
В Дагестане ликвидировали двух боевиков, готовивших теракты
Два боевика ликвидированы в Дагестане, они планировали теракты на железнодорожной станции и объекте религиозного культа, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 29.01.2026
происшествия
россия
республика дагестан
карабудахкентский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
северо-кавказская железная дорога
россия
республика дагестан
карабудахкентский район
происшествия, россия, республика дагестан, карабудахкентский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), северо-кавказская железная дорога
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Северо-Кавказская железная дорога
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Два боевика ликвидированы в Дагестане, они планировали теракты на железнодорожной станции и объекте религиозного культа, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с СК России и МВД России пресечена попытка совершения диверсионно-террористических актов, планировавшихся при координации представителей запрещенной в РФ международной террористической организации, в отношении объекта религиозного культа, а также на участке железнодорожного перегона "Махачкала - Дербент" Махачкалинского территориального управления Северо-Кавказской железной дороги", - говорится в сообщении.
Допрос граждан, завербованных украинскими спецслужбами для совершения теракта - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
ФСБ рассказала о подозреваемых в подготовке теракта в Свердловской области
27 января, 10:12
Установлено, что двое жителей Дагестана через Telegram вступили в переписку с вербовщиком террористической организации, дали присягу и сообщили о своей готовности совершить теракт. По заданию куратора они подобрали объекты, провели разведку и изготовили самодельное взрывное устройство.
Отмечается, что в ходе задержания при попытке совершения теракта вблизи ж/д станции "Уллубиево" Карабудахкентского района фигуранты оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц нет.
"На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено взрывотехниками ФСБ России. По местам проживания указанных лиц изъята экстремистская литература и символика МТО, подтверждающие их преступные намерения", - добавили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), добавили в СК РФ.
Место ликвидации террориста, который хотел по заданию украинских спецслужб взорвать федеральное газохранилище - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракты в Калужской области
25 декабря 2025, 11:54
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанКарабудахкентский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Северо-Кавказская железная дорога
 
 
