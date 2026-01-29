Экс-жену Бивола приговорили к общественным работам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Суд в Петербурге назначил 60 часов обязательных работ экс-супруге боксера Дмитрия Бивола по делу о возбуждении ненависти или вражды из-за поста в соцсетях, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Екатерину Бивол по ст.20.3.1 (возбуждение ненависти или вражды - ред.) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов", - говорится в сообщении.

Ранее полиция нашла видео в Telegram, на котором блогер Екатерина Бивол, по оценкам лингвистов, произносит высказывания, содержащие негативную оценку группы лиц, объединенных по признакам национальности, языка и происхождения, а именно "кыргызов" и "казахов".