Экс-жену Бивола приговорили к общественным работам
Экс-жену Бивола приговорили к общественным работам - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Экс-жену Бивола приговорили к общественным работам
Суд в Петербурге назначил 60 часов обязательных работ экс-супруге боксера Дмитрия Бивола по делу о возбуждении ненависти или вражды из-за поста в соцсетях,... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Суд в Петербурге назначил 60 часов обязательных работ экс-супруге боксера Дмитрия Бивола по делу о возбуждении ненависти или вражды из-за поста в соцсетях, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Екатерину Бивол по ст.20.3.1 (возбуждение ненависти или вражды - ред.) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов", - говорится в сообщении.
Ранее полиция нашла видео в Telegram, на котором блогер Екатерина Бивол, по оценкам лингвистов, произносит высказывания, содержащие негативную оценку группы лиц, объединенных по признакам национальности, языка и происхождения, а именно "кыргызов" и "казахов".
Ранее Екатерина Бивол в социальных сетях оскорбительно высказалась о киргизах и казахах, используя при этом ненормативную лексику. По данному факту в октябре главное управление внутренних дел Бишкека завело дело по статье "Возбуждение расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды (розни)", заочно предъявило Бивол обвинение и объявило ее в розыск.