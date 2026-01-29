Рейтинг@Mail.ru
Экс-жену Бивола приговорили к общественным работам - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
16:11 29.01.2026
Экс-жену Бивола приговорили к общественным работам
Экс-жену Бивола приговорили к общественным работам
дмитрий бивол
вокруг спорта
2026
дмитрий бивол, вокруг спорта
Дмитрий Бивол, Вокруг спорта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Суд в Петербурге назначил 60 часов обязательных работ экс-супруге боксера Дмитрия Бивола по делу о возбуждении ненависти или вражды из-за поста в соцсетях, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Екатерину Бивол по ст.20.3.1 (возбуждение ненависти или вражды - ред.) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов", - говорится в сообщении.
Дмитрий Бивол - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Суд обязал бывшую супругу боксера Бивола опровергнуть клевету в его адрес
22 декабря 2025, 19:33
Ранее полиция нашла видео в Telegram, на котором блогер Екатерина Бивол, по оценкам лингвистов, произносит высказывания, содержащие негативную оценку группы лиц, объединенных по признакам национальности, языка и происхождения, а именно "кыргызов" и "казахов".
Ранее Екатерина Бивол в социальных сетях оскорбительно высказалась о киргизах и казахах, используя при этом ненормативную лексику. По данному факту в октябре главное управление внутренних дел Бишкека завело дело по статье "Возбуждение расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды (розни)", заочно предъявило Бивол обвинение и объявило ее в розыск.
 
Дмитрий БиволВокруг спорта
 
Заголовок открываемого материала