Рейтинг@Mail.ru
Баскетболисты "Пармы" обыграли "Самару" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
20:18 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/basketbol-2071079705.html
Баскетболисты "Пармы" обыграли "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Пармы" обыграли "Самару" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Баскетболисты "Пармы" обыграли "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
Пермская "Парма" одержала победу над "Самарой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T20:18:00+03:00
2026-01-29T20:18:00+03:00
баскетбол
спорт
самара
самара
единая лига втб
уралмаш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89783/08/897830822_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_56f8fca3a6d9e5fcf509e045d4bcb438.jpg
https://ria.ru/20260129/basketbol-2071074178.html
самара
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89783/08/897830822_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_77f40d3e92c3f1fb60ab225e873131a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, самара, самара, единая лига втб, уралмаш
Баскетбол, Спорт, Самара, Самара, Единая Лига ВТБ, Уралмаш
Баскетболисты "Пармы" обыграли "Самару" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Пармы" одержали победу над "Самарой" в матче Единой лиги ВТБ

© Фото : предоставлено пресс-службой БК "Парма"Баскетболисты "Пармы"
Баскетболисты Пармы - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой БК "Парма"
Баскетболисты "Пармы". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пермская "Парма" одержала победу над "Самарой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 93:74 (27:18, 21:8, 23:29, 22:19) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Пармы" Террелл Картер, который набрал 23 очка. У "Самары" больше всех очков заработал Данила Походяев (16).
Единая Лига ВТБ
29 января 2026 • начало в 18:30
Завершен
Самара
74 : 93
ПАРМА
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Парма", одержав 15-ю победу при девяти поражениях, занимает пятое место в турнирной таблице. "Самара" проиграла седьмой матч подряд. Команда с одной победой и 23 поражениями располагается на последней, 11-й строчке.
В следующем матче "Парма" 1 февраля примет екатеринбургский "Уралмаш", "Самара" в этот же день сыграет в гостях с петербургским "Зенитом".
Баскетболист Уралмаша Гарретт Нэвелс - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Локомотив-Кубань" в Единой лиге ВТБ
Вчера, 19:36
 
БаскетболСпортСамараСамараЕдиная Лига ВТБУралмаш
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Зальцбург
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Утрехт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фенербахче
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    ПАОК
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Фейенорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    Сельта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала