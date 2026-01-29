Суд продлил арест фигурантам дела об атаках БПЛА на аэродромы

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Столичный суд до мая продлил сроки содержания под стражей Михаилу Рюмину и Сергею Канурину, обвиняемым в теракте по делу об атаке БПЛА на российские аэродромы, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Суд постановил продлить сроки содержания под стражей до 1 мая", - сказал собеседник агентства.
Согласно данным суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, мужчинам вменяют совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного ущерба (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ).
Минобороны РФ 1 июня 2025 года сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
На следующий день администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня. Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину.
Как сообщает "Коммерсант", Рюмин и Канурин являются челябинскими дальнобойщиками. Они и другие водители выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых, как установили потом эксперты, и были спрятаны БПЛА. Когда большегрузы находились в районе военных аэродромов, сотрудники СБУ дистанционно активировали беспилотники, которые атаковали самолеты. В результате террористической атаки Минобороны был причинен ущерб в 2 миллиарда рублей, пишет издание.
