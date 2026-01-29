Суд продлил арест фигурантам дела об атаках БПЛА на аэродромы

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Столичный суд до мая продлил сроки содержания под стражей Михаилу Рюмину и Сергею Канурину, обвиняемым в теракте по делу об атаке БПЛА на российские аэродромы, сообщил РИА Новости один из участников процесса.