Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест фигурантам дела об атаках БПЛА на аэродромы - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/arest-2070924711.html
Суд продлил арест фигурантам дела об атаках БПЛА на аэродромы
Суд продлил арест фигурантам дела об атаках БПЛА на аэродромы - РИА Новости, 29.01.2026
Суд продлил арест фигурантам дела об атаках БПЛА на аэродромы
Столичный суд до мая продлил сроки содержания под стражей Михаилу Рюмину и Сергею Канурину, обвиняемым в теракте по делу об атаке БПЛА на российские аэродромы,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T10:42:00+03:00
2026-01-29T10:42:00+03:00
происшествия
россия
игорь кобзев
служба безопасности украины
амурская область
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067661315_0:39:2771:1597_1920x0_80_0_0_87c597f9609f559b66c5b3d4bd9d57cc.jpg
https://ria.ru/20260126/medvedev-2070225321.html
https://ria.ru/20260124/zelenskiy-2070075079.html
россия
амурская область
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067661315_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1c4c5a3e55450622ee19c6723c1d3ec8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, игорь кобзев, служба безопасности украины, амурская область, иркутская область
Происшествия, Россия, Игорь Кобзев, Служба безопасности Украины, Амурская область, Иркутская область
Суд продлил арест фигурантам дела об атаках БПЛА на аэродромы

Суд до мая продлил арест фигурантам дела об атаках БПЛА на аэродромы в РФ

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Столичный суд до мая продлил сроки содержания под стражей Михаилу Рюмину и Сергею Канурину, обвиняемым в теракте по делу об атаке БПЛА на российские аэродромы, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Суд постановил продлить сроки содержания под стражей до 1 мая", - сказал собеседник агентства.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Медведев допустил применение спецоружия после атаки на резиденцию Путина
26 января, 00:10
Согласно данным суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, мужчинам вменяют совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного ущерба (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ).
Минобороны РФ 1 июня 2025 года сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
На следующий день администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня. Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину.
Как сообщает "Коммерсант", Рюмин и Канурин являются челябинскими дальнобойщиками. Они и другие водители выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых, как установили потом эксперты, и были спрятаны БПЛА. Когда большегрузы находились в районе военных аэродромов, сотрудники СБУ дистанционно активировали беспилотники, которые атаковали самолеты. В результате террористической атаки Минобороны был причинен ущерб в 2 миллиарда рублей, пишет издание.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия
24 января, 15:51
 
ПроисшествияРоссияИгорь КобзевСлужба безопасности УкраиныАмурская областьИркутская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала