Звонарева в 41 год стала полуфиналисткой парного Australian Open
Звонарева в 41 год стала полуфиналисткой парного Australian Open
Россиянка Вера Звонарева и японка Эна Сибахара вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T17:14:00+03:00
теннис
спорт
эна сибахара
вера звонарева
australian open
Вера Звонарева в 41 год вышла в полуфинал парного Australian Open