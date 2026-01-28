Рейтинг@Mail.ru
Звонарева в 41 год стала полуфиналисткой парного Australian Open
Теннис
 
17:14 28.01.2026
Звонарева в 41 год стала полуфиналисткой парного Australian Open
Звонарева в 41 год стала полуфиналисткой парного Australian Open
Звонарева в 41 год стала полуфиналисткой парного Australian Open
Россиянка Вера Звонарева и японка Эна Сибахара вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
2026-01-28T17:14:00+03:00
2026-01-28T17:14:00+03:00
теннис
спорт
эна сибахара
вера звонарева
australian open
спорт, эна сибахара, вера звонарева, australian open
Теннис, Спорт, Эна Сибахара, Вера Звонарева, Australian Open
Звонарева в 41 год стала полуфиналисткой парного Australian Open

Вера Звонарева в 41 год вышла в полуфинал парного Australian Open

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева и японка Эна Сибахара вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
В четвертьфинальном матче Звонарева и Сибахара обыграли австралиек Кимберли Биррелл и Талию Гибсон со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут.
В полуфинале соперницами Звонаревой и Сибахары станут бельгийка Элизе Мертенс и китаянка Чжан Шуай, получившие четвертый номер посева.
Звонаревой 41 год, она является двукратной полуфиналисткой Australian Open, финалисткой Уимблдона и US Open, а также бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в одиночном разряде. В парном разряде россиянка выигрывала Australian Open (2012) и дважды US Open (2006, 2020).
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open
25 января, 14:35
 
ТеннисСпортЭна СибахараВера ЗвонареваAustralian Open
 
