К Земле пришел поток солнечного ветра из корональной дыры

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Поток быстрого солнечного ветра от корональной дыры дошел до Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Резких ударов не было (скорость растет довольно плавно), поэтому геомагнитные индексы пока держатся в зеленой зоне, но в ближайшее время почти наверняка пожелтеют. Вероятны слабые бури", — говорится в Telegram-канале организации.
При этом параметры плазмы ученые назвали благоприятными для появления полярных сияний. Впрочем, вероятность увидеть их на широте Москвы и ниже практически исключена, тем более что Центральная Россия и так закрыта тучами. А вот на севере и северо-западе наблюдения возможны, если будет просвет в облаках.
Накануне в лаборатории сообщили, что небольшая корональная дыра оказалась в такой точке Солнца, что может повлиять на Землю, и спрогнозировали ухудшение геомагнитной обстановки.
В целом астрономы предполагают, что рост числа магнитных бурь может продолжаться еще не менее двух лет, примерно до 2028 года, и это время будет благоприятным для наблюдения северных сияний.
