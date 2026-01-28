К Земле пришел поток солнечного ветра из корональной дыры

"Резких ударов не было (скорость растет довольно плавно), поэтому геомагнитные индексы пока держатся в зеленой зоне, но в ближайшее время почти наверняка пожелтеют. Вероятны слабые бури", — говорится в Telegram-канале организации.

В целом астрономы предполагают, что рост числа магнитных бурь может продолжаться еще не менее двух лет, примерно до 2028 года, и это время будет благоприятным для наблюдения северных сияний.