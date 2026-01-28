Рейтинг@Mail.ru
К Земле пришел поток солнечного ветра из корональной дыры
17:14 28.01.2026 (обновлено: 17:51 28.01.2026)
К Земле пришел поток солнечного ветра из корональной дыры
Поток быстрого солнечного ветра от корональной дыры дошел до Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Солнечный ветер от корональной дыры дошел до Земли, возможны магнитные бури

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Поток быстрого солнечного ветра от корональной дыры дошел до Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Резких ударов не было (скорость растет довольно плавно), поэтому геомагнитные индексы пока держатся в зеленой зоне, но в ближайшее время почти наверняка пожелтеют. Вероятны слабые бури", — говорится в Telegram-канале организации.
При этом параметры плазмы ученые назвали благоприятными для появления полярных сияний. Впрочем, вероятность увидеть их на широте Москвы и ниже практически исключена, тем более что Центральная Россия и так закрыта тучами. А вот на севере и северо-западе наблюдения возможны, если будет просвет в облаках.
Накануне в лаборатории сообщили, что небольшая корональная дыра оказалась в такой точке Солнца, что может повлиять на Землю, и спрогнозировали ухудшение геомагнитной обстановки.
В целом астрономы предполагают, что рост числа магнитных бурь может продолжаться еще не менее двух лет, примерно до 2028 года, и это время будет благоприятным для наблюдения северных сияний.
