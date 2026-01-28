Рейтинг@Mail.ru
Ушаков напомнил о приглашении Зеленского в Москву - РИА Новости, 28.01.2026
15:23 28.01.2026 (обновлено: 17:48 28.01.2026)
Ушаков напомнил о приглашении Зеленского в Москву
Ушаков напомнил о приглашении Зеленского в Москву - РИА Новости, 28.01.2026
Ушаков напомнил о приглашении Зеленского в Москву
Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу, сообщил помощник президента России Юрий... РИА Новости, 28.01.2026
москва
в мире
россия
юрий ушаков
владимир зеленский
владимир путин
москва, в мире, россия, юрий ушаков, владимир зеленский, владимир путин
Москва, В мире, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Ушаков напомнил о приглашении Зеленского в Москву

Ушаков: Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Не готов уступать". В США резко высказались после слов Зеленского
27 января, 21:02
 
МоскваВ миреРоссияЮрий УшаковВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
