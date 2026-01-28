https://ria.ru/20260128/zelenskiy-2070785469.html
Ушаков напомнил о приглашении Зеленского в Москву
Ушаков напомнил о приглашении Зеленского в Москву - РИА Новости, 28.01.2026
Ушаков напомнил о приглашении Зеленского в Москву
Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу, сообщил помощник президента России Юрий... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T15:23:00+03:00
2026-01-28T15:23:00+03:00
2026-01-28T17:48:00+03:00
москва
в мире
россия
юрий ушаков
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070792571_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54eaff409936a22cbc33b809fbe48a6d.jpg
https://ria.ru/20260127/zelenskiy-2070646576.html
москва
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Ушаков: "Если Зеленский готов к встрече, то может приехать в Москву"
"Если Зеленский готов к встрече, то может приехать в Москву". Помощник президента Юрий Ушаков ответил на заявления министра иностранных дел Украины о "готовности Зеленского к переговорам с Путиным".
Ушаков напомнил о приглашении Зеленского в Москву
