Адвокат Гудкова обжаловал штраф за клип "Я узкий"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Адвокат телеведущего и блогера Александра Гудкова обжаловал штраф в размере 11 тысяч рублей по административному протоколу об унижении достоинства в клипе "Я узкий", следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.