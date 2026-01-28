Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Гудкова обжаловал штраф за клип "Я узкий"
04:16 28.01.2026
Адвокат Гудкова обжаловал штраф за клип "Я узкий"
Адвокат Гудкова обжаловал штраф за клип "Я узкий"
Адвокат Гудкова обжаловал штраф за клип "Я узкий"

Александр Гудков
Александр Гудков. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Адвокат телеведущего и блогера Александра Гудкова обжаловал штраф в размере 11 тысяч рублей по административному протоколу об унижении достоинства в клипе "Я узкий", следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, жалоба защиты Гудкова была зарегистрирована в суде 26 января и уже направлена в апелляционную инстанцию. Рассмотрение жалобы назначено на февраль, уточняется в них.
Адвокат Гудкова от комментариев РИА Новости отказался.
Ранее суд оштрафовал Гудкова на 11 тысяч рублей за видео "Александр Гудков – Я узкий" в социальной сети "ВКонтакте", в котором блогер изменил тест песни певца Shaman "Я русский", используя в том числе словосочетание "Я узкий". Согласно результатам психолого-лингвистического исследования, в клипе содержатся "публичные действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения", указывала пресс-служба Красногорского городского суда.
Гудкова оштрафовали за унижение достоинства в клипе "Я узкий"
