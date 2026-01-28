Адвокат Гудкова обжаловал штраф за клип "Я узкий"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Адвокат телеведущего и блогера Александра Гудкова обжаловал штраф в размере 11 тысяч рублей по административному протоколу об унижении достоинства в клипе "Я узкий", следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, жалоба защиты Гудкова была зарегистрирована в суде 26 января и уже направлена в апелляционную инстанцию. Рассмотрение жалобы назначено на февраль, уточняется в них.
Адвокат Гудкова от комментариев РИА Новости отказался.
Ранее суд оштрафовал Гудкова на 11 тысяч рублей за видео "Александр Гудков – Я узкий" в социальной сети "ВКонтакте", в котором блогер изменил тест песни певца Shaman "Я русский", используя в том числе словосочетание "Я узкий". Согласно результатам психолого-лингвистического исследования, в клипе содержатся "публичные действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения", указывала пресс-служба Красногорского городского суда.
