Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС выросла на 12,1 процента
Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС выросла на 12,1 процента
В 2025 году среднемесячная зарплата врачей, работающих в сфере ОМС, выросла более чем на 12 процентов, заявил глава Федерального фонда обязательного... РИА Новости, 28.01.2026
Среднемесячная зарплата врачей в 2025 году составила 147 тысяч рублей
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В 2025 году среднемесячная зарплата врачей, работающих в сфере ОМС, выросла более чем на 12 процентов, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
"За прошлый год среднемесячная заработная плата врачей в сфере ОМС составила 147 тысяч рублей и возросла по сравнению с предыдущим годом на 12,1 процента", — сказал он на заседании думского комитета по охране здоровья.
По словам Баланина
, этому способствовало ежегодное увеличение размера субвенции.
При этом зарплата среднего медперсонала составила 71,2 тысячи рублей, а младшего — почти 60,5 тысячи. В обоих случаях отмечается рост на 12,7 процента.
Глава ФФОМС
подчеркнул, что зарплаты врачей и среднего медперсонала выросли во всех регионах.
В начале декабря премьер-министр Михаил Мишустин
подписал постановление о выделении на оплату труда медицинских работников в 2026 году дополнительно более 9,6 миллиарда рублей. Такое решение правительство приняло исходя из прогноза годового прироста численности медработников.