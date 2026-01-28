Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС выросла на 12,1 процента

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В 2025 году среднемесячная зарплата врачей, работающих в сфере ОМС, выросла более чем на 12 процентов, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

"За прошлый год среднемесячная заработная плата врачей в сфере ОМС составила 147 тысяч рублей и возросла по сравнению с предыдущим годом на 12,1 процента", — сказал он на заседании думского комитета по охране здоровья.

По словам Баланина , этому способствовало ежегодное увеличение размера субвенции.

При этом зарплата среднего медперсонала составила 71,2 тысячи рублей, а младшего — почти 60,5 тысячи. В обоих случаях отмечается рост на 12,7 процента.

Глава ФФОМС подчеркнул, что зарплаты врачей и среднего медперсонала выросли во всех регионах.