Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС выросла на 12,1 процента
Хорошие новости
 
10:47 28.01.2026 (обновлено: 17:10 28.01.2026)
Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС выросла на 12,1 процента
Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС выросла на 12,1 процента - РИА Новости, 28.01.2026
Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС выросла на 12,1 процента
В 2025 году среднемесячная зарплата врачей, работающих в сфере ОМС, выросла более чем на 12 процентов, заявил глава Федерального фонда обязательного... РИА Новости, 28.01.2026
илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, госдума рф, общество
Хорошие новости, Илья Баланин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Госдума РФ, Общество
Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС выросла на 12,1 процента

Среднемесячная зарплата врачей в 2025 году составила 147 тысяч рублей

© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Fotolia / yahyaikiz
Врач держит стетоскоп. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В 2025 году среднемесячная зарплата врачей, работающих в сфере ОМС, выросла более чем на 12 процентов, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
"За прошлый год среднемесячная заработная плата врачей в сфере ОМС составила 147 тысяч рублей и возросла по сравнению с предыдущим годом на 12,1 процента", — сказал он на заседании думского комитета по охране здоровья.
По словам Баланина, этому способствовало ежегодное увеличение размера субвенции.
При этом зарплата среднего медперсонала составила 71,2 тысячи рублей, а младшего — почти 60,5 тысячи. В обоих случаях отмечается рост на 12,7 процента.
Глава ФФОМС подчеркнул, что зарплаты врачей и среднего медперсонала выросли во всех регионах.
В начале декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении на оплату труда медицинских работников в 2026 году дополнительно более 9,6 миллиарда рублей. Такое решение правительство приняло исходя из прогноза годового прироста численности медработников.
Врач-стоматолог во время приема пациента - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Названы вакансии среди медиков с наибольшим заработком
27 января, 02:12
 
Хорошие новостиИлья БаланинФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФГосдума РФОбщество
 
 
