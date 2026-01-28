Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий предложил принять "Закон Жириновского", защищающий русский язык - РИА Новости, 28.01.2026
06:08 28.01.2026
Слуцкий предложил принять "Закон Жириновского", защищающий русский язык
Слуцкий предложил принять "Закон Жириновского", защищающий русский язык - РИА Новости, 28.01.2026
Слуцкий предложил принять "Закон Жириновского", защищающий русский язык
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил принять "Закон Жириновского", защищающий великий русский язык. РИА Новости, 28.01.2026
общество
россия
российская империя
леонид слуцкий (политик)
владимир жириновский
лдпр
госдума рф
россия
российская империя
общество, россия, российская империя, леонид слуцкий (политик), владимир жириновский, лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Российская империя, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Жириновский, ЛДПР, Госдума РФ
Слуцкий предложил принять "Закон Жириновского", защищающий русский язык

РИА Новости: Слуцкий предложил принять закон, защищающий русский язык

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил принять "Закон Жириновского", защищающий великий русский язык.
"Защита русского языка - архиважнейшая тема. Наш президент, Владимир Владимирович Путин, назвал сбережение русского языка, литературы и нашей культуры - вопросами национальной безопасности и сохранения своей цивилизационной идентичности в глобальном мире. И мы в ЛДПР хорошо понимаем важность сбережения русского языка, видим проблемы с его разрушением и много лет с этим разрушением боремся", - сказал Слуцкий РИА Новости на XXXIV Международных рождественских образовательных чтениях "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени".
России, даже несмотря на неоднократные поручения президента, нет полноценного закона, защищающего великий русский язык. Считаем, что такой закон должен быть принят. "Закон Жириновского", в честь человека, который очень много уделял внимания защите русского языка. Он был первым, кто об этом говорил и требовал защитить русский язык, предлагая конкретные механизмы защиты", - добавил он.
Парламентарий отметил, что сохранение и распространение русского языка, являющегося культурным кодом Русского мира, является вопросом культурного и ценностного влияния, связывающего Россию с народами и территориями, входившими в состав Российской империи и СССР, а также с миллионами соотечественников по всему миру.
"В условиях цифровизации, глобального давления и культурной экспансии русский язык нуждается в системной правовой защите, обеспечивающей его полноценное присутствие в образовании, медиа, технологиях и публичном пространстве. Такой закон станет инструментом национального единства и равных возможностей, а не средством разделения, и полностью соответствует исторической логике российской цивилизации", - заключил Слуцкий.
С 31 марта 1990 года ЛДПР возглавлял Владимир Жириновский. В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Слуцкого. 18 мая того же года Слуцкий был утвержден руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии.
Жириновскому 25 апреля 2026 года исполнилось бы 80 лет.
ОбществоРоссияРоссийская империяЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЖириновскийЛДПРГосдума РФ
 
 
