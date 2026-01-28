https://ria.ru/20260128/yuta-2070666896.html
"Юта" подняла Симашева из фарм-клуба
Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" на своей странице в соцсети Х объявила о вызове российского защитника Дмитрия Симашева из фарм-клуба... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
хоккей
спорт
юта маммот
национальная хоккейная лига (нхл)
дмитрий симашев
спорт, юта маммот, национальная хоккейная лига (нхл), дмитрий симашев
Хоккей, Спорт, Юта Маммот, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Дмитрий Симашев
