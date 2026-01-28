Рейтинг@Mail.ru
"Юта" подняла Симашева из фарм-клуба
Хоккей
 
01:25 28.01.2026
"Юта" подняла Симашева из фарм-клуба
Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" на своей странице в соцсети Х объявила о вызове российского защитника Дмитрия Симашева из фарм-клуба...
"Юта" подняла Симашева из фарм-клуба

© Фото : nhl.com Дмитрий Симашев
Дмитрий Симашев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : nhl.com
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" на своей странице в соцсети Х объявила о вызове российского защитника Дмитрия Симашева из фарм-клуба "Тусон Роудраннерс", выступающего в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
В "Тусон" отправится канадский нападающий Кэмерон Хебиг.
Симашеву 20 лет, в начале декабря "Юта" отправила его в "Тусон" и вызвала российского нападающего Даниила Бута. В текущем сезоне защитник провел за "Юту" 24 матча и отдал одну передачу.
Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Двух российских вратарей признали лучшими игроками дня в НХЛ
27 января, 08:40
 
ХоккейСпортЮта МаммотНациональная хоккейная лига (НХЛ)Дмитрий Симашев
 
