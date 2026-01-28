https://ria.ru/20260128/vulkan-2070675016.html
Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7 километров
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту до семи километров над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической... РИА Новости, 28.01.2026
