Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7 километров - РИА Новости, 28.01.2026
03:44 28.01.2026
Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7 километров
шивелуч, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Шивелуч, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7 километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до семи километров

П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 янв – РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту до семи километров над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН со ссылкой на данные KVERT.
"Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 7 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 110 километров на запад от вулкана", — сообщили ученые в своем Telegram-канале.
По данным ученых, выброс произошел в 11.00 по камчатскому времени (02.00 мск). Для авиации установлен оранжевый код опасности, что означает угрозу для местных и международных авиаперевозок.
Вулкан Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
ШивелучКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наук
 
 
