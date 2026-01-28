https://ria.ru/20260128/vozgoranie-2070689231.html
В Воронежской области при падении подавленных БПЛА возникло возгорание
В Воронежской области при падении подавленных БПЛА возникло возгорание - РИА Новости, 28.01.2026
В Воронежской области при падении подавленных БПЛА возникло возгорание
При падении подавленных БПЛА в Воронежской области возникло возгорание нефтепродуктов, оно уже потушено, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T07:38:00+03:00
2026-01-28T07:38:00+03:00
2026-01-28T07:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронежская область
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области при падении подавленных БПЛА возникло возгорание
Гусев: в Воронежской области при падении БПЛА возникло возгорание, оно потушено