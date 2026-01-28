Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области при падении подавленных БПЛА возникло возгорание
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 28.01.2026
В Воронежской области при падении подавленных БПЛА возникло возгорание
В Воронежской области при падении подавленных БПЛА возникло возгорание - РИА Новости, 28.01.2026
В Воронежской области при падении подавленных БПЛА возникло возгорание
При падении подавленных БПЛА в Воронежской области возникло возгорание нефтепродуктов, оно уже потушено, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 28.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области при падении подавленных БПЛА возникло возгорание

Гусев: в Воронежской области при падении БПЛА возникло возгорание, оно потушено

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. При падении подавленных БПЛА в Воронежской области возникло возгорание нефтепродуктов, оно уже потушено, сообщил губернатор Александр Гусев.
"В период опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над одним из районов региона было обнаружено и подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. При падении подавленных БПЛА возникло возгорание нефтепродуктов, к настоящему моменту оно уже потушено", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Воронежской области обломки БПЛА повредили объект инфраструктуры
16 ноября 2025, 09:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
