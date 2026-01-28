Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах за пределами Индии - РИА Новости, 28.01.2026
09:08 28.01.2026
ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах за пределами Индии
ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах за пределами Индии - РИА Новости, 28.01.2026
ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах за пределами Индии
Риск распространения вируса Нипах за пределы Индии сейчас низкий, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T09:08:00+03:00
2026-01-28T09:08:00+03:00
в мире
индия
западная бенгалия
россия
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
индия
западная бенгалия
россия
ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах за пределами Индии

ВОЗ: риск распространения вируса Нипах за пределы Индии сейчас низкий

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Риск распространения вируса Нипах за пределы Индии сейчас низкий, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ внимательно следит за ситуацией, связанной с двумя подтвержденными случаями заражения вирусом Нипах, зарегистрированными в Западной Бенгалии, отметили в офисе.
"Хуже, чем COVID". Чем опасен для России новый вирус Нипах
Вчера, 08:00
"Оба случая изолированы, проведено масштабное отслеживание контактов, и почти 200 выявленных контактных лиц получили отрицательные результаты тестирования. На основании имеющейся на сегодняшний день информации ВОЗ оценивает риск дальнейшего распространения инфекции от этих случаев, в том числе за пределы Индии, как низкий", - рассказали агентству.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия на востоке страны сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случая передачи вируса.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
Роспотребнадзор сообщил 25 января, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. Как отметили в ведомстве, в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
Вирусолог рассказала о симптомах вируса Нипах
26 января, 11:29
 
В миреИндияЗападная БенгалияРоссияВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
