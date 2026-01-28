https://ria.ru/20260128/volgograd-2070690408.html
В аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Волгограда (Гумрак), Геленджика, Краснодара (Пашковский), сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.01.2026
