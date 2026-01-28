Рейтинг@Mail.ru
В Гонконге рассказали, как избежать заражения вирусом Нипах
06:51 28.01.2026
В Гонконге рассказали, как избежать заражения вирусом Нипах
В Гонконге рассказали, как избежать заражения вирусом Нипах
Для снижения риска заражения вирусом Нипах следует избегать употребления сырого сока финиковой пальмы, а также контакта с дикими животными, рассказал... РИА Новости, 28.01.2026
в мире
гонконг
китай
индия
в мире, гонконг, китай, индия
В мире, Гонконг, Китай, Индия
В Гонконге рассказали, как избежать заражения вирусом Нипах

Лэцзянь: чтобы избежать заражения вирусом Нипах, нужно избегать диких животных

Медицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
ПЕКИН, 28 янв - РИА Новости. Для снижения риска заражения вирусом Нипах следует избегать употребления сырого сока финиковой пальмы, а также контакта с дикими животными, рассказал руководитель центра защиты здоровья при департаменте здравоохранения специального административного района (САР) КНР Гонконга Сюй Лэцзянь.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.
По словам Сюй Лэцзяня, которые приводит сайт департамента здравоохранения САР, Гонконг в качестве меры предосторожности усилит в аэропорту санитарный контроль пассажиров, прибывающих из Индии. Он отметил, что Гонконг обладает возможностями по выявлению инфекций неизвестного происхождения и новых инфекционных заболеваний на пограничных контрольно-пропускных пунктах, добавив, что случаев заражения вирусом Нипах в городе не выявлено.
Говоря о мерах для снижения риска заражения в случае посещения районов, затронутых вирусом, Сюй Лэцзянь призвал избегать контакта с дикими животными или больными сельскохозяйственными животными, особенно летучими мышами, свиньями, лошадьми, домашними и дикими кошками.
"Часто мойте руки жидким мылом и водой, особенно после контакта с животными или их экскрементами и выделениями, а также после ухода за больными или посещения больных людей", - добавил он.
Также эксперт напомнил о необходимости соблюдения правил гигиены питания, тщательного мытья и очищения фруктов перед употреблением.
"Не следует употреблять фрукты со следами укусов летучих мышей или найденные на земле, избегайте употребления сырого сока финиковой пальмы, пальмового вина", - сказал он.
Во вторник в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний заявили, что случаев заражения вирусом Нипах на территории КНР не выявлено, но "определенный риск" завозных случаев сохраняется.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
