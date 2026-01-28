В Гонконге рассказали, как избежать заражения вирусом Нипах

ПЕКИН, 28 янв - РИА Новости. Для снижения риска заражения вирусом Нипах следует избегать употребления сырого сока финиковой пальмы, а также контакта с дикими животными, рассказал руководитель центра защиты здоровья при департаменте здравоохранения специального административного района (САР) КНР Гонконга Сюй Лэцзянь.

В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.

По словам Сюй Лэцзяня, которые приводит сайт департамента здравоохранения САР, Гонконг в качестве меры предосторожности усилит в аэропорту санитарный контроль пассажиров, прибывающих из Индии. Он отметил, что Гонконг обладает возможностями по выявлению инфекций неизвестного происхождения и новых инфекционных заболеваний на пограничных контрольно-пропускных пунктах, добавив, что случаев заражения вирусом Нипах в городе не выявлено.

Говоря о мерах для снижения риска заражения в случае посещения районов, затронутых вирусом, Сюй Лэцзянь призвал избегать контакта с дикими животными или больными сельскохозяйственными животными, особенно летучими мышами, свиньями, лошадьми, домашними и дикими кошками.

"Часто мойте руки жидким мылом и водой, особенно после контакта с животными или их экскрементами и выделениями, а также после ухода за больными или посещения больных людей", - добавил он.

Также эксперт напомнил о необходимости соблюдения правил гигиены питания, тщательного мытья и очищения фруктов перед употреблением.

"Не следует употреблять фрукты со следами укусов летучих мышей или найденные на земле, избегайте употребления сырого сока финиковой пальмы, пальмового вина", - сказал он.

Во вторник в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний заявили, что случаев заражения вирусом Нипах на территории КНР не выявлено, но "определенный риск" завозных случаев сохраняется.