В ВОЗ сравнили вирус Нипах с Covid-19

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вирус Нипах не является новым COVID-19, он известен ученым, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия на востоке страны сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случая передачи вируса.
"Вирус Нипах не является новым COVID-19. Это известный зоонозный вирус, который вызывал спорадические вспышки в Южной и Юго-Восточной Азии в течение последних двух десятилетий", - рассказали в организации.
ВОЗ продолжает тесное сотрудничество с органами здравоохранения Индии для поддержки эпидемиологического надзора, оценки рисков и мер реагирования, подчеркнули в офисе.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
Роспотребнадзор сообщил 25 января, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано.