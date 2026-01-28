Рейтинг@Mail.ru
В ВОЗ сравнили вирус Нипах с Covid-19
06:36 28.01.2026
В ВОЗ сравнили вирус Нипах с Covid-19
В ВОЗ сравнили вирус Нипах с Covid-19 - РИА Новости, 28.01.2026
В ВОЗ сравнили вирус Нипах с Covid-19
Вирус Нипах не является новым COVID-19, он известен ученым, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T06:36:00+03:00
2026-01-28T06:36:00+03:00
индия
западная бенгалия
юго-восточная азия
В ВОЗ сравнили вирус Нипах с Covid-19

РИА Новости: в ВОЗ отказались называть вирус Нипах новым COVID-19

© REUTERS / Mohammad Ponir HossainЛаборанты собирают образец слюны у летучей мыши в ходе исследования вируса Нипах
Лаборанты собирают образец слюны у летучей мыши в ходе исследования вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Лаборанты собирают образец слюны у летучей мыши в ходе исследования вируса Нипах. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вирус Нипах не является новым COVID-19, он известен ученым, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия на востоке страны сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случая передачи вируса.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Индии опровергли сообщения о пяти случаях вируса Нипах
Вчера, 04:20
"Вирус Нипах не является новым COVID-19. Это известный зоонозный вирус, который вызывал спорадические вспышки в Южной и Юго-Восточной Азии в течение последних двух десятилетий", - рассказали в организации.
ВОЗ продолжает тесное сотрудничество с органами здравоохранения Индии для поддержки эпидемиологического надзора, оценки рисков и мер реагирования, подчеркнули в офисе.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
Роспотребнадзор сообщил 25 января, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано.
Сотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Вирусолог рассказала, какие экскурсии опасны в странах с вирусом Нипах
Вчера, 00:28
 
