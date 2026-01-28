Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ заявила об отсутствии массового распространения вируса Нипах
03:46 28.01.2026
ВОЗ заявила об отсутствии массового распространения вируса Нипах
ВОЗ заявила об отсутствии массового распространения вируса Нипах
Сейчас нет доказательств массового распространения вируса Нипах, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 28.01.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070289365_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_ea08eda03263318d0439db4b72e7193f.jpg
ВОЗ заявила об отсутствии массового распространения вируса Нипах

РИА Новости: доказательств массового распространения вируса Нипах в Индии нет

Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / CK Thanseer
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сейчас нет доказательств массового распространения вируса Нипах, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия на востоке страны сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случая передачи вируса. Роспотребнадзор сообщил 25 января, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано.
00:28
"В настоящее время нет доказательств увеличения или широкого распространения инфекции, и Индия продемонстрировала высокую способность выявлять и сдерживать такие вспышки", - сказали агентству.
При любой поездке или путешествии ВОЗ рекомендует соблюдать меры предосторожности, в частности избегать тесного контакта с больными людьми и обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов заболевания, добавили в российском офисе.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
25 января, 15:49
 
