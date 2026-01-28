ВОЗ заявила об отсутствии массового распространения вируса Нипах

https://ria.ru/20260128/virus-2070675154.html
Сейчас нет доказательств массового распространения вируса Нипах, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сейчас нет доказательств массового распространения вируса Нипах, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия
на востоке страны сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии
не сообщали о новых случая передачи вируса. Роспотребнадзор
сообщил 25 января, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России
не зарегистрировано.
"В настоящее время нет доказательств увеличения или широкого распространения инфекции, и Индия продемонстрировала высокую способность выявлять и сдерживать такие вспышки", - сказали агентству.
При любой поездке или путешествии ВОЗ
рекомендует соблюдать меры предосторожности, в частности избегать тесного контакта с больными людьми и обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов заболевания, добавили в российском офисе.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.