Сенатор Вайнберг, досрочно сложивший полномочия, отправится на СВО - РИА Новости, 28.01.2026
10:43 28.01.2026 (обновлено: 12:26 28.01.2026)
Сенатор Вайнберг, досрочно сложивший полномочия, отправится на СВО
Сенатор Вайнберг, досрочно сложивший полномочия, отправится на СВО
Сенатор Вайнберг, досрочно сложивший полномочия, отправится на СВО

Сенатор Александр Вайнберг. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв — РИА Новости. Бывший музыкант "Любэ" Александр Вайнберг, представлявший Нижегородскую область в Совете Федерации, отправится на СВО, сообщил спикер регионального парламента Евгений Люлин.
"Заявление о сложении полномочий Александр Владеленович написал по собственному желанию в связи с личным решением отправиться на СВО", — цитирует его пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.
Люлин добавил, что относится к решению Вайнберга с пониманием, так как оно было взвешенным и принималось обдуманно.
По словам спикера, с самого начала специальной военной операции Вайнберг активно помогал фронту, занимался сбором гуманитарной помощи и не раз выезжал в зону боевых действий. Его сенаторские полномочия истекают в сентябре, но он решил не дожидаться их окончания и уже сейчас сосредоточиться на оказании помощи бойцам СВО, добавил Люлин. Действия политика он назвал поступком настоящего мужчины.
Сегодня Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Вайнберга. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что с большим уважением относится к решению сенатора.
Вайнберг родился в 1961 году в Нижегородской области. Окончил музыкальное училище и пединститут, а также Нижегородскую академию МВД. В 1991-1994 годах играл в группе "Любэ". Позже занялся политикой, был депутатом Заксобрания Нижегородской области. Сенатором стал в октябре 2011 года, входил в состав комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.
Политика, Нижегородская область, Александр Вайнберг, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области), Совет Федерации РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Любэ
 
 
