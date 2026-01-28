Сенатор Вайнберг, досрочно сложивший полномочия, отправится на СВО

"Заявление о сложении полномочий Александр Владеленович написал по собственному желанию в связи с личным решением отправиться на СВО", — цитирует его пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Люлин добавил, что относится к решению Вайнберга с пониманием, так как оно было взвешенным и принималось обдуманно.

По словам спикера, с самого начала специальной военной операции Вайнберг активно помогал фронту, занимался сбором гуманитарной помощи и не раз выезжал в зону боевых действий. Его сенаторские полномочия истекают в сентябре, но он решил не дожидаться их окончания и уже сейчас сосредоточиться на оказании помощи бойцам СВО, добавил Люлин. Действия политика он назвал поступком настоящего мужчины.