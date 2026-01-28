Рейтинг@Mail.ru
15:37 28.01.2026
Ушаков напомнил слова Путина об обеспечении безопасности Зеленского
в мире
россия
москва
юрий ушаков
владимир зеленский
владимир путин
в мире, россия, москва, юрий ушаков, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Москва обеспечит безопасность Владимира Зеленского, если глава киевского режима готов приехать в РФ для диалога.
"И президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то, пожалуйста, мы приглашаем его в Москву и при этом обеспечим, гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
В мире, Россия, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала