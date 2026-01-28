Рейтинг@Mail.ru
Ущерб по делу Разина может достигать миллиарда рублей - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/uscherb-2070697773.html
Ущерб по делу Разина может достигать миллиарда рублей
Ущерб по делу Разина может достигать миллиарда рублей - РИА Новости, 28.01.2026
Ущерб по делу Разина может достигать миллиарда рублей
Ущерб по делу продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина может достигать 1 миллиарда рублей из-за второго эпизода, связанного с фальсификацией договора с певцом... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T09:20:00+03:00
2026-01-28T09:20:00+03:00
россия
андрей разин
юрий шатунов
сергей кузнецов (архитектор)
ласковый май
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155215/92/1552159271_0:258:2273:1536_1920x0_80_0_0_6dd49d54741d9b31783d2f96c91e6c29.jpg
https://ria.ru/20260122/polozkova-2069650311.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155215/92/1552159271_0:45:2273:1749_1920x0_80_0_0_4d2dcf23d2f37684ad0411ff1a8f30f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей разин, юрий шатунов, сергей кузнецов (архитектор), ласковый май, происшествия
Россия, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Сергей Кузнецов (архитектор), Ласковый май, Происшествия
Ущерб по делу Разина может достигать миллиарда рублей

РИА Новости: ущерб по делу продюсера Разина может достигать миллиарда рублей

© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Продюсер Андрей Разин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ущерб по делу продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина может достигать 1 миллиарда рублей из-за второго эпизода, связанного с фальсификацией договора с певцом Юрием Шатуновым, сообщил РИА Новости информированный источник.
«
"Эксперты оценивают до 1 миллиарда рублей сумму ущерба", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова (автора песен "Ласкового мая") за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений.
Кроме того, как сообщал РИА Новости источник, Разину могут добавить еще один эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым.
Разин заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск.
Вера Полозкова* - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Поэтессу Полозкову* объявили в розыск в России
22 января, 17:22
 
РоссияАндрей РазинЮрий ШатуновСергей Кузнецов (архитектор)Ласковый майПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала