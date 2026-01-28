Киев признал провал операции в Крынках, сообщили в силовых структурах

https://ria.ru/20260128/ukraina-2070863454.html
Киевский режим спустя два года признал провал операции в Крынках, которую ранее пытался выдать за "успех" ВСУ, и стал использовать ее для критики потенциальных... РИА Новости, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Киевский режим спустя два года признал провал операции в Крынках, которую ранее пытался выдать за "успех" ВСУ, и стал использовать ее для критики потенциальных конкурентов Владимира Зеленского на обещанных выборах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Еще два года назад в украинских СМИ операция в Крынках была представлена как "успешный успех" от гения (бывшего главкома ВСУ Валерия
- ред.) Залужного", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что украинской пропагандой был даже выпущен фильм о том, как тысячи украинских морпехов бесславно гибли ради этой операции.
"Теперь это превратилось в инструмент политической игры и дискредитации оппонентов просроченного узурпатора. Вот так "Атаман Залужный" постепенно превращается в кровавого мясника похуже (нынешнего главкома ВСУ Александра - ред.) Сырского в угоду президентской кампании", - сказал представитель силовых структур.
Он отметил, что для этого "из анналов истории достали и отмыли "мариупольского сидельца" бывшего и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского, или "Волыну", посадив его перед камерой давать интервью".
Многие украинские блогеры, по его словам, разглядели в словах "Волыны" неприкрытую критику в адрес бывшего главкома.
В интервью также звучала и критика в адрес нового главы офиса Зеленского
Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом
в список экстремистов и террористов), который тогда занимал пост главы ГУР: на вопрос в чем, по мнению Волынского, был ключевой просчет, приведший к провалу операции, тот сказал, что в отсутствии объективных разведданных.
Тем самым, по словам собеседника агентства, одним интервью пропаганда киевского режима дискредитировала не только Залужного, бывшего на тот момент главкомом, но и экс-начальника украинской разведки.
Крынки – село на левом берегу Днепра
, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года, но были оттуда выбиты, а само село и окрестности зачищены. Позже они предприняли безуспешные попытки форсировать Днепр и закрепиться выше по течению реки, в районе поселка Днепряны.