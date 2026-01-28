Рейтинг@Mail.ru
Рубио рассказал о ходе урегулирования на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 28.01.2026 (обновлено: 22:10 28.01.2026)
Рубио рассказал о ходе урегулирования на Украине
Рабочим группам, участвующим в мирных переговорах по украинскому конфликту, остается решить только территориальный вопрос, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
Рубио рассказал о ходе урегулирования на Украине

Рубио: список вопросов по урегулированию на Украине свелся к территориальному

© AP Photo / Terry RennaГоссекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Terry Renna
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Рабочим группам, участвующим в мирных переговорах по украинскому конфликту, остается решить только территориальный вопрос, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Думаю, что остается только один вопрос, о котором вы все хорошо знаете, — это территориальные претензии", — сказал он, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
Вчера, 08:00
По его словам, закрытый формат переговоров позволяет сторонам легче находить гибкие решения, тогда как публичное обсуждение создает дополнительное политическое давление. При этом Вашингтон активно работает над сближением позиций Москвы и Киева.
Вместе с тем, как утверждает госсекретарь, ожидается, что следующая встреча делегаций будет двусторонней: хотя присутствие США остается возможным, в переговорную группу точно не войдут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Рубио заявил, что общее соглашение по этому вопросу уже достигнуто: оно предполагает развертывание "небольшого контингента" европейских войск, в первую очередь французских, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов, без которой они "бесполезны".
В российском МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о такой возможности со стороны Великобритании и других стран Европы в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как ранее обозначал Владимир Путин, Россия будет считать любые зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По словам президента, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных на Украине будет нецелесообразным.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Макрон сделал громкое заявление о переговорах России и Украины
Вчера, 20:55

Переговоры по Украине

В минувшую субботу в Абу-Даби завершились переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, включающей представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана США. Новая встреча запланирована на 1 февраля.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В США предложили радикальные меры после переговоров с Россией
Вчера, 17:30
 
