Рубио рассказал о ходе урегулирования на Украине

© AP Photo / Terry Renna Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Рабочим группам, участвующим в мирных переговорах по украинскому конфликту, остается решить только территориальный вопрос, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Думаю, что остается только один вопрос, о котором вы все хорошо знаете, — это территориальные претензии", — сказал он, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.

По его словам, закрытый формат переговоров позволяет сторонам легче находить гибкие решения, тогда как публичное обсуждение создает дополнительное политическое давление. При этом Вашингтон активно работает над сближением позиций Москвы и Киева.

Джаред Кушнер . Вместе с тем, как утверждает госсекретарь, ожидается, что следующая встреча делегаций будет двусторонней: хотя присутствие США остается возможным, в переговорную группу точно не войдут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа

Говоря о гарантиях безопасности для Украины , Рубио заявил, что общее соглашение по этому вопросу уже достигнуто: оно предполагает развертывание "небольшого контингента" европейских войск, в первую очередь французских, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов, без которой они "бесполезны".

В российском МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о такой возможности со стороны Великобритании и других стран Европы в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

Как ранее обозначал Владимир Путин , Россия будет считать любые зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По словам президента, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных на Украине будет нецелесообразным.

Переговоры по Украине

В минувшую субботу в Абу-Даби завершились переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, включающей представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана США. Новая встреча запланирована на 1 февраля.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.