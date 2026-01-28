Рейтинг@Mail.ru
Ушаков назвал условия контакта Путина и Зеленского
15:36 28.01.2026 (обновлено: 15:41 28.01.2026)
Ушаков назвал условия контакта Путина и Зеленского
в мире, россия, юрий ушаков, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от контактов президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
В миреРоссияЮрий УшаковВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
