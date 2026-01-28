"Уильямс" отчитался о готовности болида после пропуска первых тестов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Руководитель британской команды "Уильямс" Джеймс Воулз заявил, что их болид готов принять участие в тестовых заездах в Бахрейне в рамках предсезонной подготовки к новому сезону "Формулы-1".
Ранее "Уильямс" пропустил предсезонные заезды в Барселоне из-за задержек в подготовке болида FW48.
«
"Я уверен в правильности нашего решения пропустить заезды в Барселоне. С удовольствием сообщаю, что мы успешно прошли все необходимые испытания и готовы к заездам в Бахрейне, где проведем рекламную съемку", - приводятся слова Воулза на сайте "Формулы-1".
"Нам повезло, что силовой агрегат и коробка передач предоставлены "Мерседесом", поэтому опыт, полученный ими в Барселоне, пригодится нам в Бахрейне. Это дает нам некоторое преимущество", - добавил руководитель "Уильямса".
Тестовые заезды в Бахрейне начнутся 11 февраля и продлятся три дня. Новый сезон "Формулы-1" стартует в Австралии, первый этап пройдет 6-8 марта. В 2026 году "Уильямс" представят испанец Карлос Сайнс и таиландец Александер Албон.
Пилот "Ред Булл" Хаджар разбил болид на тестовых заездах
27 января, 20:24