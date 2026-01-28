ЦСКА третий раз за сезон обыграл московское "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. ЦСКА обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве на домашней арене "Динамо" и завершилась со счетом 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Николай Коваленко (22-я минута), Мак Холлоуэлл (34), Иван Патрихаев (37) и Иван Дроздов (60). В составе проигравших шайбами отметились Сергей Артемьев (2) и Максим Комтуа (54).

В текущем сезоне КХЛ у команд в очных противостояниях по три победы. Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов провел свой 300-й матч в лиге. Также эта встреча стала 100-й для защитника Игоря Ожиганова в регулярных чемпионатах в качестве капитана "бело-голубых".

Армейцы выиграли третий матч подряд и с 60 очками занимают пятое место в таблице. "Динамо" (60 баллов) идет строчкой ниже. В следующем матче ЦСКА примет 1 февраля петербургский СКА, "бело-голубые" 30 января сыграют дома с череповецкой "Северсталью".