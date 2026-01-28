Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА третий раз за сезон обыграл московское "Динамо" в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
21:56 28.01.2026 (обновлено: 01:43 29.01.2026)
ЦСКА третий раз за сезон обыграл московское "Динамо" в КХЛ
ЦСКА третий раз за сезон обыграл московское "Динамо" в КХЛ
ЦСКА третий раз за сезон обыграл московское "Динамо" в КХЛ
ЦСКА обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 29.01.2026
хоккей
спорт
москва
николай коваленко
мак холлоуэлл
иван дроздов
северсталь
континентальная хоккейная лига (кхл)
москва
Хоккей, Спорт, Москва, Николай Коваленко, Мак Холлоуэлл, Иван Дроздов, Северсталь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ЦСКА, Спартак (Москва), ХК Динамо
ЦСКА третий раз за сезон обыграл московское "Динамо" в КХЛ

ЦСКА третий раз за сезон обыграл московское "Динамо" в регулярном чемпионате КХЛ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - "Северсталь" (Череповец)
Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - Северсталь (Череповец) - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. ЦСКА обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Москве на домашней арене "Динамо" и завершилась со счетом 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Николай Коваленко (22-я минута), Мак Холлоуэлл (34), Иван Патрихаев (37) и Иван Дроздов (60). В составе проигравших шайбами отметились Сергей Артемьев (2) и Максим Комтуа (54).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Москва
2 : 4
ЦСКА
01:47 • Sergei Artemyev
13:25 • Макс Комтуа
(Даниил Пыленков, Дилан Сикура)
01:49 • Николай Коваленко
(Максим Соркин, Никита Охотюк)
13:37 • Мак Холлоуэлл
(Денис Гурьянов, Николай Коваленко)
16:05 • Ivan Patrikhayev
19:24 • Иван Дроздов
(Джереми Рой, Никита Нестеров)
В текущем сезоне КХЛ у команд в очных противостояниях по три победы. Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов провел свой 300-й матч в лиге. Также эта встреча стала 100-й для защитника Игоря Ожиганова в регулярных чемпионатах в качестве капитана "бело-голубых".
Армейцы выиграли третий матч подряд и с 60 очками занимают пятое место в таблице. "Динамо" (60 баллов) идет строчкой ниже. В следующем матче ЦСКА примет 1 февраля петербургский СКА, "бело-голубые" 30 января сыграют дома с череповецкой "Северсталью".
В другом матче московский "Спартак" обыграл дома тольяттинскую "Ладу" - 6:2 (2:0, 2:1, 2:1), а череповецкая "Северсталь" в овертайме выиграла на выезде у нижегородского "Торпедо" - 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).
"Салават Юлаев" обыграл "Ак Барс" в последнем "зеленом дерби" сезона КХЛ
28 января, 21:38
 
