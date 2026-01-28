Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 390 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады специального назначения, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Сергеевка, Белицкое, Кутузовка, Гришино Донецкой Народной Республики, Межевая, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 390 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и восемь автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
