ЕС, Китай и Индия могут сблизиться из-за Трампа, считает политолог
16:31 28.01.2026 (обновлено: 17:43 28.01.2026)
ЕС, Китай и Индия могут сблизиться из-за Трампа, считает политолог
ЕС, Китай и Индия могут сблизиться из-за Трампа, считает политолог
2026-01-28T16:31:00+03:00
2026-01-28T17:43:00+03:00
ЕС, Китай и Индия могут сблизиться из-за Трампа, считает политолог

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Страны Евросоюза, Китай и Индия могут начать сближаться и укреплять сотрудничество на фоне конфронтации с главой Белого дома Дональдом Трампом, такое мнение в беседе с онлайн-изданием News.ru выразил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Ранее во вторник Индия и Евросоюз подписали политическое заявление о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле.
