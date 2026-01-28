ЕС, Китай и Индия могут сблизиться из-за Трампа, считает политолог

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Страны Евросоюза, Китай и Индия могут начать сближаться и укреплять сотрудничество на фоне конфронтации с главой Белого дома Дональдом Трампом, такое мнение в беседе с онлайн-изданием News.ru выразил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Ранее во вторник Индия и Евросоюз подписали политическое заявление о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле.
По мнению политолога, мировая система будет усложняться, появятся новые коалиции, и администрация Трампа и дальше будет регулярно давить на остальные державы, это приведет к их объединению с антиамериканским подтекстом.
Двусторонняя торговля товарами между Индией и ЕС в 2024-2025 годах составила 136,53 миллиарда долларов, что делает ЕС крупнейшим торговым партнером Индии по товарам. Объем торговли услугами в 2024 году составил 83,1 миллиарда долларов.