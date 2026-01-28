Ушаков рассказал о предложениях Трампа по встрече Путина и Зеленского

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Вопрос для нас не новый: он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Пожалуйста, приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы", — отметил он.
Как подчеркнул помощник президента, Россия никогда не отказывалась от подобных контактов, однако они должны быть хорошо подготовлены и ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что глава киевского режима готов к личной встрече с Путиным для обсуждения вопроса территорий и управления Запорожской атомной электростанцией.
Переговоры по Украине
В субботу в ОАЭ завершились двухдневные закрытые обсуждения безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе.
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.