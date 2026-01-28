Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о предложениях Трампа по встрече Путина и Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 28.01.2026 (обновлено: 15:56 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/tramp-2070787117.html
Ушаков рассказал о предложениях Трампа по встрече Путина и Зеленского
Ушаков рассказал о предложениях Трампа по встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 28.01.2026
Ушаков рассказал о предложениях Трампа по встрече Путина и Зеленского
Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T15:30:00+03:00
2026-01-28T15:56:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, юрий ушаков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, мирный план сша по украине, андрей сибига, мид украины, стив уиткофф, джаред кушнер, кирилл дмитриев
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Мирный план США по Украине, Андрей Сибига, МИД Украины, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев
Ушаков рассказал о предложениях Трампа по встрече Путина и Зеленского

Ушаков: Трамп по телефону предлагал Путину обсудить встречу с Зеленским

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Вопрос для нас не новый: он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
Вчера, 08:00
Путин, в свою очередь, не раз говорил журналистам, что Зеленский может сам приехать, если готов к диалогу, напомнил Ушаков.
"Пожалуйста, приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы", — отметил он.
Как подчеркнул помощник президента, Россия никогда не отказывалась от подобных контактов, однако они должны быть хорошо подготовлены и ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что глава киевского режима готов к личной встрече с Путиным для обсуждения вопроса территорий и управления Запорожской атомной электростанцией.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при подписании мира с Россией
Вчера, 13:06

Переговоры по Украине

В субботу в ОАЭ завершились двухдневные закрытые обсуждения безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе.

По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
По словам Ушакова, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Германии выступили с громким заявлением после переговоров в Абу-Даби
Вчера, 10:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЮрий УшаковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМирный план США по УкраинеАндрей СибигаМИД УкраиныСтив УиткоффДжаред КушнерКирилл Дмитриев
 
 
