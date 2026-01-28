Токаев поручил усилить контроль над деятельностью коммерческих банков

АСТАНА, 28 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усилить контроль за деятельностью коммерческих банков после того, как один из них помог вывести в другие страны почти 14 миллиардов долларов.

"Совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком необходимо усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков", — сказал Токаев на совещании в АФМ.

По словам президента, глава агентства Жанат Элиманов недавно доложил ему о том, что в прошлом году через один из казахстанских банков из "сопредельной страны" перегнали более семи триллионов тенге . Этот факт глава государства назвал возмутительным.

Он отметил, что подобных мошеннических схем немало, а объемы краж государственных денег не укладываются в рамки человеческого понимания.