Токаев поручил усилить контроль над деятельностью коммерческих банков
Токаев поручил усилить контроль над деятельностью коммерческих банков - РИА Новости, 28.01.2026
Токаев поручил усилить контроль над деятельностью коммерческих банков
28.01.2026
2026-01-28T15:54:00+03:00
2026-01-28T15:54:00+03:00
2026-01-28T16:38:00+03:00
Токаев поручил усилить контроль над деятельностью коммерческих банков
АСТАНА, 28 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усилить контроль за деятельностью коммерческих банков после того, как один из них помог вывести в другие страны почти 14 миллиардов долларов.
"Совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком необходимо усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков", — сказал Токаев на совещании в АФМ.
По словам президента, глава агентства Жанат Элиманов недавно доложил ему о том, что в прошлом году через один из казахстанских банков из "сопредельной страны" перегнали более семи триллионов тенге. Этот факт глава государства назвал возмутительным.
Он отметил, что подобных мошеннических схем немало, а объемы краж государственных денег не укладываются в рамки человеческого понимания.
Кроме того, Токаев
обратил внимание и на то, что в Казахстане
продолжаются попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации. Он призвал поставить этому беззаконию надежный заслон, подчеркнув, что теневая экономика наносит государству колоссальный урон.