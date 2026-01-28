Бойцы "Центра" уничтожают снайперов ВСУ в ДНР, рассказал боец

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Танк Т-72Б3М позволяет уничтожать снайперов ВСУ при выполнении боевого задания, рассказал на видео Минобороны России командир взвода танкистов второй общевойсковой армии группировки войск "Центр" младший лейтенант Роман Пермяков.
"Миномет противника, снайпера снимали, пулеметчика снимали и пехоту противника", - сказал Пермяков, рассказывая о работе на танке Т-72Б3М.
Как отметили в Минобороны России, экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Центр" успешно выполняют задачи по огневой поддержке наступательных действий штурмовых подразделений на красноармейском направлении в зоне СВО.
"Воины-танкисты 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады 2-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" продолжают выполнять боевые задачи по поддержке наступательных действий войск, обеспечивая устойчивый темп продвижения подразделений группировки в глубину обороны противника на красноармейском направлении", - подытожили в российском военном ведомстве.
