Бойцы "Центра" уничтожают снайперов ВСУ в ДНР, рассказал боец
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 28.01.2026 (обновлено: 06:28 28.01.2026)
Бойцы "Центра" уничтожают снайперов ВСУ в ДНР, рассказал боец
Бойцы "Центра" уничтожают снайперов ВСУ в ДНР, рассказал боец - РИА Новости, 28.01.2026
Бойцы "Центра" уничтожают снайперов ВСУ в ДНР, рассказал боец
Танк Т-72Б3М позволяет уничтожать снайперов ВСУ при выполнении боевого задания, рассказал на видео Минобороны России командир взвода танкистов второй... РИА Новости, 28.01.2026
Бойцы "Центра" уничтожают снайперов ВСУ в ДНР, рассказал боец

ВС России с помощи танка уничтожают снайперов на Красноармейском направлении

Танк Т-72 Б3М
Танк Т-72 Б3М. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Танк Т-72Б3М позволяет уничтожать снайперов ВСУ при выполнении боевого задания, рассказал на видео Минобороны России командир взвода танкистов второй общевойсковой армии группировки войск "Центр" младший лейтенант Роман Пермяков.
"Миномет противника, снайпера снимали, пулеметчика снимали и пехоту противника", - сказал Пермяков, рассказывая о работе на танке Т-72Б3М.
Как отметили в Минобороны России, экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Центр" успешно выполняют задачи по огневой поддержке наступательных действий штурмовых подразделений на красноармейском направлении в зоне СВО.
"Воины-танкисты 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады 2-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" продолжают выполнять боевые задачи по поддержке наступательных действий войск, обеспечивая устойчивый темп продвижения подразделений группировки в глубину обороны противника на красноармейском направлении", - подытожили в российском военном ведомстве.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала