Суд обратил имущество экс-замглавы Росавтодора в доход государства

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Суд в Петербурге обратил в доход государства имущество бывшего замруководителя Росавтодора Андрея Самарьянова на 220 миллионов рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел исковое заявление Генпрокуратуры России к бывшему заместителю руководителя Росавтодора Андрею Самарьянову... Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. В доход Российской Федерации обращено имущество общей стоимостью 220 млн рублей, в том числе четыре автомобиля, пять квартир в Санкт-Петербурге и Москве , а также земельный участок с жилым домом площадью 2,2 тысячи квадратных метров в Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Установлено, что свои полномочия по замещаемым должностям Самарьянов использовал для личного обогащения, покупал недвижимость и автомобили, которые оформлял на подконтрольных лиц – бывшую супругу, мать, сестру и ее сожителя.

Отмечается, что с 2006 по 2020 год Самарьянов занимал различные должности в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении "Дирекция транспортного строительства", в том числе с 2015 года – заместителя директора учреждения, а госслужбу в Росавтодоре проходил с апреля 2021 до октября 2025 года, в том числе в должности заместителя руководителя Росавтодора.

"Доход Самарьянова и его близких лиц от трудовой деятельности с 2006 года составил 65 миллионов рублей. При этом с 2012 по 2024 год он приобрел активы на сумму свыше 250 миллионов рублей, которые оформил на своих близких", - подчеркивается в сообщении.

К примеру, право собственности на столичную квартиру площадью 104 квадратных метра в жилом комплексе бизнес-класса зарегистрировано на сожителя сестры Самарьянова, не имевшего существенных доходов. Чтобы не привлекать внимание правоохранителей к сделке, в договоре цена объекта была сильно занижена – со 117 до 50 миллионов рублей. В этом же жилом комплексе на бывшую супругу им были приобретены два машино-места.