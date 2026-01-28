Участие в Совете мира по Газе подтвердили 27 стран

ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. На текущий момент участие в "Совете мира" подтвердили 27 государств, включая США, выяснило РИА Новости, изучив страницу организации в соцсети X.
На официальной странице "Совета мира" в X были опубликованы 27 государств, которые на данный момент приняли приглашение президента США Дональда Трампа войти в новую международную организацию: Албания, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Белоруссия, Болгария, Камбоджа, Египет, Сальвадор, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Кувейт, Монголия, Марокко, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Вьетнам.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в создаваемый по инициативе Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. Трамп назвал это предложение интересной идеей.
