Участие в Совете мира по Газе подтвердили 27 стран - РИА Новости, 28.01.2026
17:19 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/sovet-2070819301.html
Участие в Совете мира по Газе подтвердили 27 стран
На текущий момент участие в "Совете мира" подтвердили 27 государств, включая США, выяснило РИА Новости, изучив страницу организации в соцсети X. РИА Новости, 28.01.2026
в мире
сша
россия
албания
дональд трамп
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта
совет мира по газе
в мире, сша, россия, албания, дональд трамп, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта, совет мира по газе
В мире, США, Россия, Албания, Дональд Трамп, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта, Совет мира по Газе
© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп после подписания устава "Совета мира" в Давосе
Президент США Дональд Трамп после подписания устава "Совета мира" в Давосе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. На текущий момент участие в "Совете мира" подтвердили 27 государств, включая США, выяснило РИА Новости, изучив страницу организации в соцсети X.
На официальной странице "Совета мира" в X были опубликованы 27 государств, которые на данный момент приняли приглашение президента США Дональда Трампа войти в новую международную организацию: Албания, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Белоруссия, Болгария, Камбоджа, Египет, Сальвадор, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Кувейт, Монголия, Марокко, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Вьетнам.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в создаваемый по инициативе Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. Трамп назвал это предложение интересной идеей.
Церемония подписания устава Совета мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Совет мира" по Газе поблагодарил Белоруссию
