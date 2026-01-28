Рейтинг@Mail.ru
01:35 28.01.2026
Руководство "Реал Сосьедад" не допустит ухода Захаряна зимой, пишут СМИ
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Руководство испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" исключает уход российского полузащитника Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно, сообщает баскская газета Noticias de Gipuzkoa.
Ранее СМИ сообщали, что главный тренер команды из Сан-Себастьяна Пеллегрино Матараццо провел встречу с несколькими игроками, на которой заявил, что они не входят в его планы на сезон. В их число, как отмечалось, входил Захарян.
"Захарян по-прежнему пользуется большим уважением в клубе. Настолько, что спортивное руководство уверено, что он станет одним из лучших игроков во второй половине сезона. Поэтому его аренда в это трансферное окно совершенно исключена", - говорится в материале.
Захаряну 22 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах в чемпионате и Кубке Испании, в которых отметился одним голом. 17 января стало известно, что россиянин выбыл на неопределенный срок из-за очередной травмы.
