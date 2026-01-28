Футболисты "Сочи" сыграли вничью с клубом "Слога Добой" на зимних сборах

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Футболисты "Сочи" сыграли вничью с клубом "Слога Добой" из Боснии и Герцеговины в контрольном матче на зимних тренировочных сборах в турецком Белеке.

Также у сочинской команды на первом сборе в Белеке запланированы контрольные матчи с македонской "Стругой" (30 января) и с воронежским "Факелом" (5 февраля). На втором этапе подготовки будут сыграны еще пять матчей - с узбекским "Сурханом" (9 февраля), "Родиной" (15 февраля, 2 матча), киргизским "Барсом" и казахским "Актобе" (21 февраля).