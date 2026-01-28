https://ria.ru/20260128/sochi-2070766169.html
Футболисты "Сочи" сыграли вничью с клубом "Слога Добой" на зимних сборах
Футболисты "Сочи" сыграли вничью с клубом "Слога Добой" на зимних сборах - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Футболисты "Сочи" сыграли вничью с клубом "Слога Добой" на зимних сборах
Футболисты "Сочи" сыграли вничью с клубом "Слога Добой" из Боснии и Герцеговины в контрольном матче на зимних тренировочных сборах в турецком Белеке. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T14:10:00+03:00
2026-01-28T14:10:00+03:00
2026-01-28T14:10:00+03:00
футбол
спорт
белек
босния и герцеговина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
https://ria.ru/20260128/safonov-2070764368.html
белек
босния и герцеговина
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, белек, босния и герцеговина
Футбол, Спорт, Белек, Босния и Герцеговина
Футболисты "Сочи" сыграли вничью с клубом "Слога Добой" на зимних сборах
"Сочи" сыграл вничью с "Слогой Добой" на сборах в Турции