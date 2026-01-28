Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган обсудит с Совбезом ситуацию на Украине и в Иране, сообщил источник
12:54 28.01.2026
Эрдоган обсудит с Совбезом ситуацию на Украине и в Иране, сообщил источник
в мире
турция
украина
сирия
реджеп тайип эрдоган
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, турция, украина, сирия, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Турция, Украина, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение палестино-израильского конфликта
© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 28 янв — РИА Новости. Ситуация вокруг Украины, Сирии, сектора Газа и Ирана войдёт в повестку заседания Совета национальной безопасности Турции, которое пройдёт под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил РИА Новости источник в среду.
"Сегодня ожидается проведение заседания Совета национальной безопасности Турции под председательством господина президента. В числе ключевых тем внешнеполитической повестки — ситуация в секторе Газа, Сирии, Украине и Иране", — заявил собеседник агентства.
Ожидается, что по итогам заседания администрация президента Турции выступит с официальным релизом.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Ответ Ирана при атаке США не будет символическим, считают в Турции
27 января, 12:17
 
