Ларионов призвал не верить слухам о приходе Тамбиева в СКА

"Не думаю, что я теряю (контроль над командой). Я могу взять на себя ответственность и сказать, что команда проигрывает, я плохой тренер и так далее. И кому-то я не даю играть. Это не так. Каждый игрок, выходящий на лед, должен делать свою работу честно. Если это нечестно, это видно невооруженным глазом. Можно увольнять наставников, помощников, но игроки должны выполнять работу честно и делать максимум. Можно проиграть, но если нет желания и страсти, это заметно. Особенно нам, тренерам", - добавил Ларионов.