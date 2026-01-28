Рейтинг@Mail.ru
Ларионов призвал не верить слухам о приходе Тамбиева в СКА
Хоккей
 
01:14 28.01.2026
Ларионов призвал не верить слухам о приходе Тамбиева в СКА
Ларионов призвал не верить слухам о приходе Тамбиева в СКА - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Ларионов призвал не верить слухам о приходе Тамбиева в СКА
Главный тренер СКА Игорь Ларионов призвал не верить слухам о вхождении ранее возглавлявшего владивостокский "Адмирал" Леонида Тамбиева в состав тренерского... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
хоккей
спорт
игорь ларионов
леонид тамбиев
ска (санкт-петербург)
локомотив (ярославль)
спорт, игорь ларионов, леонид тамбиев, ска (санкт-петербург), локомотив (ярославль)
Хоккей, Спорт, Игорь Ларионов, Леонид Тамбиев, СКА (Санкт-Петербург), Локомотив (Ярославль)
Ларионов призвал не верить слухам о приходе Тамбиева в СКА

Ларионов заявил, что не верит слухам о вхождении Тамбиева в тренерский штаб СКА

Игорь Ларионов
Игорь Ларионов
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Главный тренер СКА Игорь Ларионов призвал не верить слухам о вхождении ранее возглавлявшего владивостокский "Адмирал" Леонида Тамбиева в состав тренерского штаба петербургского хоккейного клуба.
Во вторник СКА дома проиграл ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:3, потерпев пятое поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее различные Telegram-каналы писали о возможном вхождении Тамбиева в тренерский штаб СКА.
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - Торпедо - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Ларионов заявил, что решение уволить помощников принимало руководство СКА
27 января, 23:45
"Многие вещи в прессе... Я давно понял, что не всегда нужно верить тому, что пишут. У нас отправляли и (Марата) Хайруллина куда-то, и еще кого-то. У нас всегда кого-то отправляют или к нам отсылают. Так что давайте не будем на этом спекулировать. Постараемся сделать анализ определенного матча и постараемся двигаться вперед. Будет ли еще усиление тренерского штаба? Если будут специалисты, способные помочь, почему нет? Я только за", - сказал Ларионов на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе СКА в соцсети "ВКонтакте" .
"Не думаю, что я теряю (контроль над командой). Я могу взять на себя ответственность и сказать, что команда проигрывает, я плохой тренер и так далее. И кому-то я не даю играть. Это не так. Каждый игрок, выходящий на лед, должен делать свою работу честно. Если это нечестно, это видно невооруженным глазом. Можно увольнять наставников, помощников, но игроки должны выполнять работу честно и делать максимум. Можно проиграть, но если нет желания и страсти, это заметно. Особенно нам, тренерам", - добавил Ларионов.
Петербургская команда занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Ларионов назвал разгром от "Торпедо" самым большим разочарованием в карьере
24 января, 21:21
 
ХоккейСпортИгорь ЛарионовЛеонид ТамбиевСКА (Санкт-Петербург)Локомотив (Ярославль)
 
