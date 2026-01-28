https://ria.ru/20260128/silakov-2070819510.html
Экс-глава федерации оценил перспективы российских саночников на Олимпиаде
Экс-глава федерации оценил перспективы российских саночников на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Экс-глава федерации оценил перспективы российских саночников на Олимпиаде
Попадание в число десяти сильнейших спортсменов мира будет хорошим итогом выступления Павла Репилова и Дарьи Олесик на Олимпийских играх 2026 года, заявил РИА... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/olimpiada-2070720312.html
Экс-глава федерации оценил перспективы российских саночников на Олимпиаде
Силаков считает, что топ-10 будет хорошим результатом для саночников на ОИ
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Попадание в число десяти сильнейших спортсменов мира будет хорошим итогом выступления Павла Репилова и Дарьи Олесик на Олимпийских играх 2026 года, заявил РИА Новости экс-президент Федерации санного спорта России и бывший главный тренер национальной команды по санному спорту Валерий Силаков.
Олесик 21 год, она является чемпионкой России 2024 года в спринте. Репилову 25 лет, он чемпион и серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2020 года в Лозанне.
"Павел Репилов
и Дарья Олесик – молодцы, они, как и Матвей Пересторонин
, достойно выступали на тех этапах Кубка мира, к участию в которых их допустили. У наших ребят нет такой подготовки и опыта участия в этапах Кубка мира, как у их соперников, и если каждый из них по итогам соревнований будет в первой десятке, то это будет вполне хорошим выступлением Дарьи и Павла на Олимпийских играх", - сказал Силаков
.
"Нашим ребятам сломали всю подготовку, как и во многих других видах спорта - и зимних, и летних. И на успешный результат при такой подготовке и при таком прессе со стороны международных спортивных организаций рассчитывать сложно. Но ребята будут бороться, хотя ситуация для нас сложнейшая. Потому что в нашем виде спорта на высоком уровне основное значение имеет вариативность подготовки на разных трассах. А наших спортсменов ее практически полностью лишили", - добавил собеседник агентства.