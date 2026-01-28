Экс-глава федерации оценил перспективы российских саночников на Олимпиаде

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Попадание в число десяти сильнейших спортсменов мира будет хорошим итогом выступления Павла Репилова и Дарьи Олесик на Олимпийских играх 2026 года, заявил РИА Новости экс-президент Федерации санного спорта России и бывший главный тренер национальной команды по санному спорту Валерий Силаков.

Олесик 21 год, она является чемпионкой России 2024 года в спринте. Репилову 25 лет, он чемпион и серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2020 года в Лозанне.

"Нашим ребятам сломали всю подготовку, как и во многих других видах спорта - и зимних, и летних. И на успешный результат при такой подготовке и при таком прессе со стороны международных спортивных организаций рассчитывать сложно. Но ребята будут бороться, хотя ситуация для нас сложнейшая. Потому что в нашем виде спорта на высоком уровне основное значение имеет вариативность подготовки на разных трассах. А наших спортсменов ее практически полностью лишили", - добавил собеседник агентства.