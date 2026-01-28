Рейтинг@Mail.ru
Шмелева расскажет Путину о международном сотрудничестве Сириуса - РИА Новости, 28.01.2026
13:39 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/shmeleva-2070759532.html
Шмелева расскажет Путину о международном сотрудничестве Сириуса
Руководитель "Сириуса" Елена Шмелева доложит президенту России Владимиру Путину о расширении международного сотрудничества "Сириуса", сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.01.2026
Шмелева расскажет Путину о международном сотрудничестве Сириуса

Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева
Руководитель образовательного центра Сириус Елена Шмелева - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : "Единая Россия"
Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева . Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Руководитель "Сириуса" Елена Шмелева доложит президенту России Владимиру Путину о расширении международного сотрудничества "Сириуса", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в среду примет с докладом руководителя "Сириуса" Елену Шмелеву.
"Открыта школа "Сириуса" в Казахстане, расширяется международное сотрудничество на этом поприще, поэтому Шмелева обо всем об этом будет сегодня докладывать главе государства", - сказал Песков журналистам.
