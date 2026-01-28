https://ria.ru/20260128/samolet-2070877600.html
Рейс Azur Air вылетел из Ханоя в Иркутск
Самолет Azur Air вылетел из Ханоя в Иркутск, расчетное время прибытия 09:17 по местному времени, рейс выполняется на резервном борте, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.01.2026
