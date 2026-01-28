Рейтинг@Mail.ru
Рейс Azur Air вылетел из Ханоя в Иркутск
23:58 28.01.2026
Рейс Azur Air вылетел из Ханоя в Иркутск
Рейс Azur Air вылетел из Ханоя в Иркутск
Самолет Azur Air вылетел из Ханоя в Иркутск, расчетное время прибытия 09:17 по местному времени, рейс выполняется на резервном борте, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T23:58:00+03:00
2026-01-28T23:58:00+03:00
2026
иркутск, ханой, нячанг, azur air, boeing 757
Иркутск, Ханой, Нячанг, Azur Air, Boeing 757
Рейс Azur Air вылетел из Ханоя в Иркутск на резервном борте

© Фото : AZUR airСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : AZUR air
Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Самолет Azur Air вылетел из Ханоя в Иркутск, расчетное время прибытия 09:17 по местному времени, рейс выполняется на резервном борте, говорится в сообщении авиакомпании.
Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Нячанга в Иркутск, 28 января совершил незапланированную посадку в Ханое. Посадка прошла штатно, никто из 245 человек на борту не пострадал.
"Рейс ZF-2578 вылетел из Ханоя в Иркутск в 03:25 29 января по местному времени (23:25 мск 28 января). Рейс выполняется на резервном воздушном судне. Расчётное время прибытия в Иркутск — 09:17 по местному времени (04:17 мск)", — говорится в сообщении.
Самолет Boeing, совершивший аварийную посадку в Красноярске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Самолет из Ташкента совершил аварийную посадку в Красноярске
21 января, 11:01
 
ИркутскХанойНячангAzur AirBoeing 757
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
