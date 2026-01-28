https://ria.ru/20260128/rossiya-2070872721.html
Путин поздравил Шмелеву с началом строительства филиала "Сириуса"
Путин поздравил Шмелеву с началом строительства филиала "Сириуса" - РИА Новости, 28.01.2026
Путин поздравил Шмелеву с началом строительства филиала "Сириуса"
Президент России Владимир Путин поздравил председателя Совета федеральной территории "Сириус" Елену Шмелеву с началом строительства филиала "Сириуса" в... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28
2026-01-28T23:05:00+03:00
2026-01-28T23:21:00+03:00
Путин поздравил Шмелеву с началом строительства филиала "Сириуса"
Путин поздравил Шмелеву с началом строительства филиала "Сириуса" в Казахстане
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Совета федеральной территории "Сириус" Елену Шмелеву с началом строительства филиала "Сириуса" в Казахстане.
Глава государства в среду вечером встретился с ней в Кремле. Шмелева
рассказала президенту о расширении международного сотрудничества "Сириуса", в частности, о начале создания международной общеобразовательной школы "Сириус" и центра по работе с талантами детей и молодёжи в Казахстане
.
"Здорово, я вас поздравляю. Это очень хорошая информация. Работа и результат очень хорошие. Это по сути то, о чем мы с (президентом Казахстана) Касым-Жомартом Кемелевичем (Токаевым – ред.) договаривались, когда он приезжал в Россию
, знакомился с работой "Сириуса", - сказал Путин
.
"В Казахстане - так же, как и в России, - очень много талантливых детей. И создать условия для их полноценного развития, для того чтобы они вносили потом вклад в развитие своих стран, это чрезвычайно важно", - подчеркнул президент РФ.
Он отметил, что у "Сириуса" в этом смысле накоплен хороший опыт работы.
"Методики соответствующие не только разработаны, но и опробованы на практике. Поэтому уверен, что этот проект будет удачным", - заключил Путин.