23:05 28.01.2026 (обновлено: 23:21 28.01.2026)
Путин поздравил Шмелеву с началом строительства филиала "Сириуса"
казахстан, владимир путин, россия, елена шмелева, в мире
Казахстан, Владимир Путин, Россия, Елена Шмелева, В мире
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Совета федеральной территории "Сириус" Елену Шмелеву с началом строительства филиала "Сириуса" в Казахстане.
Глава государства в среду вечером встретился с ней в Кремле. Шмелева рассказала президенту о расширении международного сотрудничества "Сириуса", в частности, о начале создания международной общеобразовательной школы "Сириус" и центра по работе с талантами детей и молодёжи в Казахстане.
"Здорово, я вас поздравляю. Это очень хорошая информация. Работа и результат очень хорошие. Это по сути то, о чем мы с (президентом Казахстана) Касым-Жомартом Кемелевичем (Токаевым – ред.) договаривались, когда он приезжал в Россию, знакомился с работой "Сириуса", - сказал Путин.
"В Казахстане - так же, как и в России, - очень много талантливых детей. И создать условия для их полноценного развития, для того чтобы они вносили потом вклад в развитие своих стран, это чрезвычайно важно", - подчеркнул президент РФ.
Он отметил, что у "Сириуса" в этом смысле накоплен хороший опыт работы.
"Методики соответствующие не только разработаны, но и опробованы на практике. Поэтому уверен, что этот проект будет удачным", - заключил Путин.
КазахстанВладимир ПутинРоссияЕлена ШмелеваВ мире
 
 
